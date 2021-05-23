南韓代理生產新冠疫苗！三星與莫德納簽約　爭取下半年投入供應

▲三星與莫德納簽約代理生產新冠疫苗，預計下半年開始投入生產並商業化供應。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅前往華府白宮會晤美國總統拜登，除協商韓半島（朝鮮半島）、對美投資半導體與電池，雙方還討論新冠疫苗夥伴合作，規劃將南韓打造為全球疫苗的生產基地之一。為此兩國簽署4項契約與備忘錄，其中包含南韓三星與美國藥廠莫德納簽署代理生產契約，只要位於南韓的工廠獲得疫苗原液供應，即可投入生產。

根據《韓聯社》報導，美韓兩國政府於當地時間22日在華府簽署4項疫苗合作契約與備忘錄（MOU），三星生物製藥（Samsung Biologics）與莫德納簽署代理生產合作契約，預計在獲得技術移轉後，可於今年第3季起投入數億劑疫苗的生產與商業化供應，只要獲得原液，就能在南韓當地工廠進行無菌裝瓶、貼標籤、封裝等後續生產程序。

根據《YTN》報導，目前三星正與莫德納持續協商，爭取國內代理生產的疫苗能優先供應給南韓。

文在寅表示，「此次簽約的目的，在於結合美國的技術與南韓的生產製造能力，遞增項全球的疫苗供給，以求能夠早日結束新冠疫情。莫德納與三星生物製藥的合作，保證可以早日恢復人類的日常生活。」

▲三星與莫德納簽約，爭取代理生產新冠疫苗能優先項南韓供應。（圖／達志影像／newscom）

先前《朝鮮日報》曾引述政府與企業界人士的說法指出，三星生物製藥早先一步與莫德納達成協商，只要獲得原料供應，便可以在仁川松島工廠代理生產Mrna新冠疫苗，不僅可加入全球疫苗供應鏈，也可緩解南韓國內疫苗需求。

三星生物製藥社長約翰•林（존림，John Rim）表示，「對於正與新冠疫情奮戰的人類而言，莫德納生產的新冠疫苗是最重要的，對於能夠選擇三星生物製藥做為疫苗生產合作夥伴，在此表示非常感謝。」

莫德納首席技術兼品質執行長安德里斯（Juan Andres）則表示，「期盼此次簽約，可為莫德納擴張在美國以外地區的生產能力上帶來幫助。」

據悉，若算上三星與莫德納完成簽約，目前南韓已與4間新冠疫苗藥廠完成簽署代理生產契約，包括SK集團與阿斯特捷利康（AZ）、諾瓦瓦克斯簽約，惠恩斯（Huons Global）與俄羅斯加馬列亞的Sputnik V（衛星V）。

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