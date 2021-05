歐洲歌唱大賽冠軍揭曉！　樂團秀「高跟美靴」大喊：搖滾永不死

▲義大利搖滾樂團「Måneskin」榮獲2021歐洲歌唱大賽冠軍。(圖/翻攝自推特「@bangtanhrvy」)

記者張靖榕/綜合外電報導

歐洲年度盛事「歐洲合唱大賽」(Eurovision)22日落幕,總冠軍由義大利搖滾樂團「Måneskin」奪得,主唱大衛(Damiano David)在上台領獎時大喊「搖滾永不死!」另一邊廂的英國參賽者紐曼(James Newman)落敗後,儘管英國人再次失望,紐曼仍選擇坦然面對,開心自己能參與歐洲歌唱大賽,在現場鼓起心情開心慶祝,身旁圍繞著揮舞英國國旗的人。

▲▼搖滾永不死。(圖/翻攝自推特「@bangtanhrvy」)

根據BBC報導,「Måneskin」是一組由三男一女組成的搖滾團體,全身暗紅紫色的皮革勁裝、80年代搖滾頭和煙燻妝,散發濃濃搖滾風味,當他們四人上台領取玻璃製的麥克風獎座時,大衛大喊搖滾永不死,現場一片激動。

然而這是英國又一次闖入決賽最後卻落敗的結果,紐曼得到了零分。英國歷屆參賽者中,有5次闖入了最後決賽,這是第二次在決賽中拿到零分;第一次是2003年,當時代表英國的傑米尼(Jemini)唱的是「Cry Baby」。

#Eurovision has given us Epic Sax Man. Now give it up for Magnificent Trumpet Lad James Newman! What a BOP! #OpenUp #UK pic.twitter.com/pUsEE3bY7M