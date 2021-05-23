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咖啡廳出瑕積分：解開即可消費！神人秒破解「就不進去了」網笑炸

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲店家出題「解開即可入內消費」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內本土疫情情勢緊張，目前餐飲業皆停止內用，改採外帶或外送服務。就有店家頗有創意，在門口擺出一塊黑板，上面給出一道題「解開即可入內（消費）」，而題目光用看的就讓很多人霧煞煞，根本不想解。沒想到還真的有神人現身，給出答案就算了，還回覆「老闆謝謝您，我就不進去了！」讓其他人笑噴。

有網友在《路上觀察學院》貼出一張照片，指出這是在大安區新生南路三段上，一間沒有招牌的咖啡廳。只見該間咖啡廳在門口擺出一塊黑板，上面貼出一道「瑕積分」的題目，要求「dx=？」如果成功解題的話，「解開即可入內（消費）」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲神人馬上破解。（圖／翻攝自路上觀察學院）

題目讓不少網友一秒看呆，紛紛哀嚎道，「微積分三修後應該可以進去用餐吧」、「可以體諒體諒文組生嗎」、「好多亂碼」、「這種我都猜0或1！」甚至有人開玩笑，「就是委婉的暫停營業公告」、「老闆功課請自己寫，謝謝」、「這時就很慶幸還好我喝超商咖啡。」

不過，有趣的並不是題目，而是已經有神人把題目破解了，而且還在上面寫下「老闆謝謝您，我就不進去了！」讓網友直笑，「數學大師們可能持續到各個有謎題的店去解題吧（直接變成一種挑戰活動呢」、「看吧！誰說學微積分出社會沒用的，至少可以買咖啡啊！」

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲還有網友補充，把算式寫清楚。（圖／翻攝自路上觀察學院）

實際詢問這間「墨爾本布蕾斯咖啡廳 Melbourne Press Cafe」，店家笑說，會想到出個題目，單純是想因應台北市政府宣導防疫，但還是希望在疫情期間，能和路過的人做個有溫度的互動。題目部分是老闆參考網路出的題，「至於解答，店於台大校區一帶，高手眾多，勢必會被破解！」而且公告當下就被破解了，但目前並沒有把題目換掉。

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