▲奧地利登山嚮導福騰巴赫（Lukas Furtenbach）表示，聖母峰山上基地可能有200人染疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

世界最高峰聖母峰 （珠穆朗瑪峰）每年都吸引大批登山客慕名前往，今年重新開放之後，傳出有多名登山客染疫，然而，當地一組登山隊就因為多人感染新冠肺炎而被迫撤退，隊中一名奧地利嚮導福騰巴赫（Lukas Furtenbach）向媒體透露，在聖母峰基地營已經有超過100名登山客確診，實際可能約有200人染疫。

根據《紐約郵報》報導，著名的登山家福騰巴赫上周因為疫情被迫撤出聖母峰，光是他所屬的登山隊中就有1名外國嚮導與6名尼泊爾確診。福騰巴赫表示，整個聖母峰基地營區很明顯有多人染疫，因為他目睹人們已經生病了，有許多人直接在帳篷裡咳嗽，「基地營至少有100人新冠病毒檢測結果呈陽性，那麼實際感染數可能落在150人或200人左右。」

▲福騰巴赫表示，聖母峰上的登山隊幾乎都沒有攜帶篩檢工具。（圖／達志影像／美聯社）

據報導，今年4月份以來，有408名外國登山客獲得了此季度的聖母峰入山許可，並駐紮在基地營，儘管尼泊爾當局否認這些外國登山客或當地人員有任何確診病例，不過早先卻傳出有多名登山客下山之後檢出陽性反應。福騰巴赫透露，山上大多數團隊都沒有攜帶病毒檢測工具，在他撤出之前，有團隊接受幫助，檢出了2例確診。

福騰巴赫表示，目前大多數登山隊仍待在大本營，期待著下周天氣放晴，以便在5月底前衝刺攻頂。報導指出，聖母峰4月底出現第一例確診者，當是這名挪威登山客被用直升機送往尼泊爾首都加德滿都，接受治療後已經返國。同時，尼泊爾國內正在經歷一波嚴峻疫情，21日單日新增8607例確診、177例死亡，總確診數將近50萬人，鄰國中國擔心疫情擴散，已於上周禁止聖母峰的攀登活動。

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