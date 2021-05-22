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《時代》：虛假安全感及茶室　2大因素破壞台灣疫情防線

▲▼台北市萬華區大消毒 街道 茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣經歷近18個月成功防疫，近期本土確診數卻不斷激增。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

美國「時代雜誌」（Time）今天報導，台灣本為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫模範生，但因民眾沉溺於虛假安全感，加上萬華茶室爆發疫情，破壞了台灣自豪的疫情防線。

時代雜誌報導的標題為「虛假安全感及小私密茶，如何攻破台灣的COVID-19疫情防線」（How a False Sense of Security, and a Little Secret Tea, Broke Down Taiwan's COVID-19 Defenses）。

報導指出，台灣歷經近18個月的防疫成功，將疫情阻絕在國門之外，幾乎無可挑剔，包括寫下全球最久的零確診連續天數紀錄，但台灣如今面臨國內首波重大疫情。

▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲從19日開始全國提升至三級警戒，台北街頭冷清得像空城一樣。（圖／記者劉亮亨攝）

在疫情大流行期間，台灣總確診數一直維持在1300例以下，但最近一週已激增至3000多例。許多企業已讓員工在家上班，首都台北街頭空蕩，政府開始試圖取得更多疫苗。

文章提及，這次疫情爆發可能始於航空公司貨機機組人員染疫擴散，但這次激增的病例中，很大部分可溯及到兩個來源，一是本土的國際獅子會聚會，二是台北萬華的紅燈區茶室。

報導指稱，台灣在迅速實施領先全球的防疫措施後，於去年夏天開始逐步解除防線，成千上萬群眾得以參加演唱會、棒球比賽及宗教活動。加上多個月來都沒出現本土病例，大型聚餐及家庭聚會變得日益普遍，配戴口罩的民眾也變得越來越少。

萬華選區立法委員林昶佐受訪表示：「我們去年開始外出，但還是很小心。可是今年，我認為我們已忘記要謹慎。」林昶佐提及：「你在茶室內無法戴口罩，無論是有性工作者作陪，或者只是普通茶室，因為你在裡面用餐、喝茶及唱歌等。」

前副總統陳建仁則在受訪時指出，衛生官員原本不認為茶室會成為問題，因為在先前兩個案例，染疫患者前往其他所謂的「成人娛樂」場所，並未導致疫情傳播。

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