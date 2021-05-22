陳零九變裝秒變屁孩　婁峻碩虧「智商瞬間降100」

記者許逸群／台北報導

小禎、陳零九、婁峻碩、許書豪與李芷婷，日前錄電玩真人版外景遊戲節目《CARRY吧 玩家們》前進宜蘭，任務是要化身特務尋找失竊的恐龍化石，為了找回化石眾人穿上恐龍裝與其他恐龍進行足球12碼PK、路跑比賽，還得在一個小時內挑戰有許多關卡的密室脫逃遊戲。

▲▼大夥變裝耍寶。（圖／衛視中文台提供）

第一關5人要輪流穿上恐龍裝跟工作人員裝扮的恐龍們進行足球12碼PK賽，首先由陳零九率先登場，身高180公分的他穿起恐龍裝果然霸氣十足，平常外表冷酷的他穿上恐龍裝反而異常活潑，一穿上馬上來了段搖頭又擺尾的恐龍舞，還跟工作人員裝扮的恐龍先來場龍咬龍的爆笑鬥毆，讓婁峻碩笑說：「平常零九智商很高，不知道為什麼穿上去之後，智商直接瞬間降了100。」

陳零九透露錄影當天早上4點就起床梳化，製作單位為了讓所有人真實體驗遊戲，錄影前完全不會先提供腳本，結果一到宜蘭馬上就是穿上恐龍裝踢足球，一踢完整個人又悶又熱連頭皮都溼答答，讓他笑說早知道就不要那麼早起來梳化。對於穿上恐龍裝後異常活潑，他笑說因為穿上去之後真的就是豁出去了，覺得很好玩反而毫無拘束。

▲陳零九8秒開鎖讓全場震驚。（圖／衛視中文台提供）



最後僅剩下不到10分鐘的情況下，眾人必須在時間內只靠一個簡單工具解開四個鎖才能過關，錄影前自稱在節目中是軍師的陳零九，努力看著密室裡的教學影片研究如何開鎖，沒想到竟然讓他在短短時間內抓到訣竅，當許書豪跟李芷婷合力弄了老半天卻始終開不了的鎖，陳零九一接手竟然只花8秒就打開，讓眾人相當佩服！