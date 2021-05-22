國際奧會：就算當下是「緊急事態」也要辦東奧！疫情爆仍要辦到底

▲東京奧運即將於7月正式開幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

東京奧運即將於7月23日正式登場，儘管已經因為新冠肺炎延後1年舉辦，但如今日本疫情仍未見緩，更有9個都道府縣都處於緊急事態宣言，因此各界紛紛傳出反彈聲浪，認為應該徹底停辦。不過國際奧委會協調委員會主席科茨（John Coates）21日卻表示，就算東京奧運當下日本的緊急事態仍未解除，奧運會依舊會按照原定規劃舉辦。

根據《共同社》報導，東奧組委會21日與國際奧委會等舉辦第11次聯合會議，科茨在會後的記者會上被問到，「如果東奧開幕時，日本仍處於緊急事態宣言，是否將會如期舉行」時，他以「測試賽安全舉行」為例表示，絕對會照常舉辦。據悉，此次會議是奧運開幕前的最後一次聯合會議，會上主要針對新冠疫情進行討論並交換意見。

▲日本民眾上街抗議政府在疫情肆虐之時堅持辦奧運。（圖／達志影像／美聯社）

東京奧組會主席橋本聖子表示，東奧期間訪日的賽事相關人員已經從延期前的18萬人縮減至7.8萬人。她同時也表示，將持續推薦奧運醫療體系，根據目前預估，屆時每天會需要約230名醫生、310名護理師，而整體已確認8成人力。

橋本也提到，奧運的醫療體系將以「不妨礙應對現今疫情」為前提建構。她同時透露，奧運賽事所募集的醫師將會以運動醫師為主。另外，針對奧運指定醫院，她表示，目前已經得到東京都內9間醫院的初步承諾，除此之外，還在與東京都以外的另外20家醫院進行協調。

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