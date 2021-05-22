「假想敵」登陸！日本自衛隊大規模實彈演習　掃描鷹無人機首上陣

▲日本陸上自衛隊「富士總合火力演習」（簡稱富士總火演）。（圖／翻攝Twitter@JGSDF_pr）

文／中央社東京22日綜合外電報導

日本陸上自衛隊今天實施境內年度最大規模實彈射擊演習「富士總合火力演習」（簡稱富士總火演）。日媒報導，意識到持續發展海洋的中國，這場操演包括反登陸等演習課目。

日本《富士新聞網》報導，搭載相機能掌握敵軍位置的掃描鷹無人機（ScanEagle），今年首度參加富士總火演，防衛大臣岸信夫也到場視察。

日本《產經新聞》報導，陸上自衛隊在富士山腳下的靜岡縣東富士演習場實施富士總火演，演習課目包括迎擊準備登陸的敵軍、阻擊敵軍登陸等。

演習共出動約45輛各式戰甲車、54門火砲及約3100 人；日本電視台報導，今年使用彈藥量約62噸、相當於10億6000萬日圓；TBS電視台報導，這場演習射擊實彈從步槍到飛彈總計約1萬5000發。報導指出，這場演習將近年在東海發展迅速的中國納入考量，展現陸上自衛隊強化西南諸島周邊的離島防衛能力。

陸上自衛隊表示，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情侵襲影響，繼去年已連兩年未開放一般民眾參觀，但同步將演習實況透過影音平台播放。

富士總火演往年都在8月下旬舉行，但去年和今年為配合東京奧運與帕運舉行時程，都提前實施。

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