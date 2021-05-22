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「別和外國人一起用餐！」日本保健所防疫文宣涉歧視急撤回

▲▼ 茨城縣一處足球場外有工作人員執行防疫措施。（圖／達志影像／newscom）

▲茨城縣一處足球場外有工作人員執行防疫工作。（示意圖／達志影像／newscom）

文／中央社東京22日綜合外電報導

日本茨城縣一處保健所日前在一份防疫文宣上呼籲家裡有僱用外國人的農家「不要跟外國人一起用餐」，由於這樣的內容涉及歧視，當地保健所已撤回相關文件並致歉。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情延燒，日本放送協會（NHK）報導，茨城縣潮來保健所表示，他們在本月19日到20日間，把要給家裡有僱用外國人農家的防疫宣導措施文件，透過電子郵件發送給保健所轄內的農業協同組合（類似台灣的農業合作社）及市公所。

這份文件上寫有「很多COVID-19患者疑似可能被外國人傳染」、「跟外國人交談時請務必佩戴口罩」、「請不要跟外國人一起用餐」等內容。

看到這份文件內容的人向保健所反映「這樣的內容難道妥當嗎？」茨城縣政府傳染病對策課及潮來保健所21日認為確不妥，撤回相關文件。

潮來保健所受訪時說，宣導文件出發點完全沒有歧視外國人的意思，如因表達不當造成誤解，他們要表達歉意。

長期協助外國人的律師杉田昌平說，行政單位把日本人和外國人一分為二，可能會給人好像只有外國人會傳染病毒的印象，是非常令人遺憾的表達方式。

▼日本茨城縣長者排隊接種新冠疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本茨城縣長者排隊接種新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

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