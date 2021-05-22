大雨沖刷墳場「百具屍體外露」　印度驚悚空拍曝光！野狗瘋啃人骨

▲ 恆河兩岸出現數百座淺墳。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度第二波新冠疫情猛烈，21日通報25.9萬人確診及4209起死亡個案，但外界普遍認為，官方統計遠低於實際數字。各地醫療及殯葬資源不足，西北部恆河兩岸埋著數百具病歿者遺體，然在風暴帶來的大雨沖刷之下，一排排淺墳內部暴露在外，引來野狗啃食，畫面令人震驚。

《每日郵報》21日報導，北方邦普拉亞格拉傑市40公里外的聖蹟佛普爾村（Shringverpur）有數百名病歿者遺體被埋在恆河兩岸，空拍圖可見火葬場規模巨大，一座座淺墳被以藏紅花布覆蓋，卻因強烈氣旋襲擊導致外露。當局一面努力修復墓地，還得趕走啃食人骨的浪犬。與此同時，20日仍有大批民眾聚集在河岸進行火葬工作。

▲ 空拍可見遺體數量眾多。（圖／路透）

自3月第二波疫情爆發以來，印度醫院、停屍間與火葬場人滿為患，各地面臨氧氣不足。近幾週還有一種可怕的併發症席捲全國，已有數千人染上黑真菌症。專家說明，這種病例過去相當罕見，而今病例激增，主因為醫生過度處方類固醇醫治確診者。

印度公共衛生基金會雷迪（K. Srinath Reddy）指出，「人們已經開始隨意、過度且不適當使用類固醇」，氧氣瓶或空氣中被污染的水也加速黑真菌傳播。

黑真菌在科學上極具攻擊性，致死率超過50％，有些患者必須切除眼睛、鼻子或下巴，以阻止其入侵大腦。新冠大流行以前，僅免疫力嚴重受損的患者才有染病風險，例如愛滋病感染者或器官移植患者。

▲▼ 河岸依然聚集為親屬火化的民眾，屍體引來野狗徘徊。（圖／達志影像／美聯社）

印度過去每年僅不到20起病例，如今全國出現數千起，至少9個邦將其列為流行病，新德里、班加羅爾等多個城市開設專門病房。當局未透露黑真菌症造成的死亡人數，但中央政府已向各邦發出警告，要求醫護做好病例上升的準備。

新冠病毒3月、4月在印度各地造成大量災情時，社交平台上充斥迫切尋求氧氣、病床與藥物的病患家屬，如今印度人再度利用社群媒體，乞求治療黑真菌症的救命藥，即兩性黴素B注射劑。衛生部長20日出面表示，現正提升藥物產量，引發倡議人士批評，政府早在發現第一起病例時就該採取行動。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

限量！超強大「聲寶捕蚊燈」 精準捕蚊0死角

