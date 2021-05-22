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美國加州即將告別口罩與社交距離　6月恢復正常生活

▲▼ 美國加州即將告別口罩與社交距離,加州街景,新冠肺炎。（圖／路透）

▲加州政府預定6月中旬解除去年設下的4個等級防疫層級，最顯著的就是餐廳商家等營業場所不再需要限制人數，可以取消社交距離的限制。（圖／路透，下同）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電

加州最高衛生官員蓋里（Mark Ghaly）今天宣布，6月15日開始，加州解除大部分防疫限制，包括社交距離與口罩規定，形同回到一年多前沒有疫情的生活。

蓋里今天在記者會宣布「在可見的未來，我們不再需要過去採取的這些措施」，準備在一個月後解除營業場所人數限制，取消社交距離規定，打過疫苗的人在多數的場合都不必戴口罩。

從去年底疫苗問世至今，人口約4000萬的加州已經注射了3600多萬劑 2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，過半數人口至少打完1劑，已經完整接種疫苗的約1570萬人，占全體人口約40%。

▲▼ 美國加州即將告別口罩與社交距離,加州街景,新冠肺炎。（圖／路透）

隨著疫苗普遍施打、染疫大幅下降，加州政府預定6月中旬解除去年設下的4個等級防疫層級，最顯著的就是餐廳商家等營業場所不再需要限制人數，可以取消社交距離的限制。

口罩規定方面，加州將遵照疾病管制暨預防中心（CDC）頒布的規定。CDC上週宣布，完成疫苗接種者在大多數的場所都可以不必戴口罩，除了飛機、巴士、醫院和監獄等特定場合。

▲▼ 美國加州即將告別口罩與社交距離,加州街景,新冠肺炎。（圖／路透）

屆時加州也將解除大部分的旅行限制。不過針對1萬人以上的大型活動，加州官員建議主辦單位，要求參與者提出疫苗施打證明或陰性檢驗報告，無法提出以上證明的人需要戴口罩。

2020年3月疫情在美國爆發以來，加州最早宣布全境關閉非必要活動的一州，但也是全美疫情最嚴重的地區之一。迄今累計375萬人染疫、6萬人死亡。

▲▼ 美國加州即將告別口罩與社交距離,加州街景,新冠肺炎。（圖／路透）

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