獨／林口長庚「2家屬自聘護工」院外染疫　院方證實多醫護匡列採檢

▲林口長庚空拍。（圖／記者林振民攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情大爆發，5/15雙北升三級防疫警戒以來，截至昨日已有1816人染疫，多家醫院已有院內感染或確診。《ETtoday新聞雲》接獲消息指出，國內頂級醫學中心林口長庚也有院內確診。對此，林口長庚坦言，有家屬聘雇的護工驗出陽性，已匡醫護病患採檢，初步採檢都是陰性，目前仍在與指揮中心討論後續因應措施。

雙北本土疫情不平靜，現傳桃園也中鏢。據指出，林口長庚院內疑似有多人染疫，5/19起針對部分住院患者與醫護進行採檢，多樓層醫護遭匡列，不只一棟大樓受影響，目前只剩兒童大樓安全。

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對此，林口長庚回應，5/19有一名家屬自聘護工在結束院內照顧任務後自覺身體有異，自行前往急診採檢驗出陽性，但因曾照顧院內病人，院方收到確診消息後，已緊急針對同病室相關接觸者進行採檢，也做了環境清消，目前一採結果均為陰性，但為了安全起見，仍安排接觸醫護居家隔離。

▲林口長庚急診。（圖／攝影中心攝）

不過，在該名護工確診後，同派遣公司又有一名護工出現身體不適，自行到急診採檢也驗出陽性，由於確診前同樣在林口長庚照顧病患，但與首名確診的護工位處不同大樓，院方也針對同病室接觸病患、醫護團隊進行採檢，一採也都是陰性，今天上午也在與指揮中心召開防疫會議討論後續作為。而兒童大樓的確沒有病患足跡。

長庚醫院21日在官網發布多項公告，其中一項為「自5/24（一）凌晨0時起，關閉原兒童大樓8號門與復健大樓5號門」。被問及是否要與確診者曾到過的大樓做區隔？院方回應，兒童大樓8號門就在急診外，病人等候就診時容易聚集，為了防止病患不小心進到兒童大樓，才會暫時關閉該出入口，改開後方出入口分流病患。