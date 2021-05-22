基隆哥26天暈船！茶藝館影片嗨傳　客見「肉色三角洲」：讚讚讚

網搜小組／劉維榛報導

基隆一名確診男（案2747）癡迷萬華茶藝館，連26天搭台鐵前往消費，讓各界相當好奇，阿姨阿嬤們到底「有什麼獨特的招式吸引他？」結果該貼文瞬間炸樓，樓主還笑稱，收到一段茶室火辣阿姨的羞羞片，讓老司機大讚「不看臉的話，身材真的超好」。

▲阿姨唱台語歌，背板卻是哆啦A夢圖案，氣氛超衝擊！（圖／翻攝爆怨2公社）



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昨（21）日基隆新增9本土病例，其中案2747的足跡最引人注目，市府指出，從4月17日到5月12日之間，案2747行程相當固定，下午搭乘台鐵區間車，從八堵車站前往萬華車站，再改為步行，走到萬華得意春茶室，待到晚間9點、10點左右，才會離開搭火車回家。

好奇心驅使下，一名男網友在臉書《爆怨2公社》真心求問，「能讓一個人連續26天搭火車去茶室，是不是（阿姨阿嬤）有什麼獨特的招式吸引他？」話鋒一轉，原PO也邪笑直呼，剛好收到一段茶室館的18禁唱歌影片，「不知道是不是同一間？」

影片可見，阿姨戴著墨鏡，穿一件長版橘色外套，裡頭光溜溜一片，保養得宜身材勻稱，一臉笑意站在麥克風前，唱著台語名曲「愛到才知道痛」，一旁還傳來吹口哨聲音，尋芳客接著喊著「讚讚讚～」而掌鏡的人，還用手機狂拍阿姨的「肉色三角洲」。

▲阿姨靠肉體收服客人的心！（圖／翻攝爆怨2公社）

底下網友炸樓笑虧，「這次老人在台灣沒地位了」、「他應該可以成為股東了吧」、「這次新聞疫情結束，之後的新聞就是北部離婚潮」、「都沒穿當然每天都想去看」、「可能暈船了，臨老入花叢會暈的特別厲害」、「乾脆花錢跟老闆說要住茶室算了，幹嘛那麼累」、「應該有買套票或集點卡吧，不用白不用」。

不過留言串中，有女網友替阿伯喊話，「我只覺得他會不惜去26天，他是不是真的很寂寞，還是家裡沒溫暖或者得不到認同，天天去不一定代表他只是好色啊」。

▼案2747天天搭台鐵區間車到「萬華得意春茶室」。（圖／基隆市政府提供）

