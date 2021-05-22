林聰明砂鍋魚頭禁內用業績掉6成　推自動販賣機、外帶外送實聯制

▲林聰明砂鍋魚頭做好外帶動線間距。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

受疫情影響，嘉義名店林聰明砂鍋魚頭日前超前部屬，取消顧客內用，僅開放外帶服務，更推出自動販賣機、配合外送平台，但整體業績率還是衰退6成以上。砂鍋魚頭執行長林佳慧說，疫情雖讓店內生意衰退，能配合致府防疫政策才最重要，樂見疫情過後生意會再復甦。

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▲林聰明推出自動販賣機。（圖／記者翁伊森翻攝）

林佳慧表示，店內用餐佔整體營業額半數，外帶及網路皆大約2至3成，疫情影響讓營業額衰退6成以上，但現階段防疫為最重要。為了防疫，林聰明全門市只剩一窗口採實聯制，民眾、外送員都必需出示實聯制連結才能購買，另外廠商進出貨也實聯制，每人商品限購三份，門市營業時間也調整為12至18點，也大敷減少販賣品項僅剩砂鍋與雞肉飯。



▲林聰明砂鍋魚頭超前部屬推出防疫居家商品。（圖／記者翁伊森翻攝）

去年清明連假曾因為疫情配合中央政策停業5天，今年更超前部屬，在嘉義無確診疫情之下，17日閉店提前自主消毒，改變販售方式，也提前做好購買動線的間距規劃。

▲林聰明店方安排自主消毒，另全面取消內用改外帶外送。（圖／記者翁伊森翻攝）

林聰明日前引進自動販賣機，讓民眾無需面對面消費，更將店內桌椅收起來，取消內用改外送、外賣，也要求工作同仁自主衛生管理，購買動線按照間格距離，呼籲顧客勤洗手，並用大聲公提醒民眾注意防疫。

▲想買林聰明砂鍋魚頭都必需實聯制。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲林聰明砂鍋魚頭內用全免取消改外帶。（圖／記者翁伊森翻攝）