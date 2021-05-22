韓國之光！拜登主動提「國民阿嬤」尹汝貞奪奧斯卡　淚謝韓企投資

▲拜登向文在寅主動提到尹汝貞奪下奧斯卡，欲藉此拉近與韓國民眾的距離。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登在白宮迎接來訪的南韓總文在寅，雙方於美東時間21日下午展開兩小時多的會談。在聯合記者會時，拜登向文在寅主動恭賀南韓資深女演員尹汝貞奪下奧斯卡最佳女配角獎，表示美韓兩國在各領域上皆有關係深厚的合作，並感謝南韓4大企業在美國投資250億美元。

根據《韓聯社》報導，拜登在共同記者會上表示，「韓國女演員尹汝貞今年奪下奧斯卡最佳女配角獎，而去年韓國電影《寄生上流》才在奧斯卡拿下4項大獎。無論走到何處都可以見到K-POP（南韓流行音樂）的粉絲！」

報導指出，拜登透過在文在寅身旁表現出對南韓大眾流行文化的關心，藉此拉近與南韓民眾之間的距離。拜登表示，「特別是我認為，南韓先驅企業的對美投資能夠帶來利益，對此我十分高興。」

拜登特別在現場點出，三星電子、現代汽車、SK集團、LG集團等南韓4大企業發表規模達250億美元的對美投資計畫，當他邀請現場南韓企業高層從座位起身時，SK集團會長崔泰源從座位站起。此時，拜登連說三聲「謝謝」（Thank you）。

據悉，此次美韓元首峰會對於拜登來說，無非是一場帶來意義非凡、豐碩成果的契機，因為自從拜登就任美國總統後，便多次強調將為美國創造工作機會、增加競爭力。

►拜登鬆口「願與金正恩見面」！ 前提曝光：北韓核武庫納入協商

►拜登承諾援助南韓新冠疫苗！提供韓軍隊55萬人施打 文在寅證實了

►美韓峰會提台灣問題！記者問「如何面對中國施壓」 文在寅發聲了

►南韓擬用半導體換美國疫苗！三星耗170億美元設廠 4企業投資額曝

限量！超強大「聲寶捕蚊燈」 精準捕蚊0死角



★《宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast