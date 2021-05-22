全球不只300萬人染疫病歿！　WHO曝「真實數據」：至少2至3倍

▲世界衛生組織估計，新冠肺炎的真實死亡人數恐是官方數據的2至3倍。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

新冠疫情在全球持續升溫，根據官方統計，截至目前為止，全球累計已有超過340萬人染疫病歿。然而根據世界衛生組織（WHO）的最新報告，官方數據可能嚴重低估了真實死亡人數，實際上的病歿數可能高達600至800萬，整整高出官方統計的2至3倍。

根據WHO發表「世界衛生統計報告」，2020年估計至少有300萬人死於新冠肺炎，比官方統計的180萬人足足多出了120萬人。WHO直言，「官方數據可能嚴重低估了直接或間接死於新冠肺炎的人。」

▲印度的新冠肺炎病歿數持續飆高。（圖／路透）

世衛數據分析和行動促進影響部門助理總幹事阿斯瑪（Samira Asma）認為，許多國家缺乏統計病歿數的有效系統，或是患者在接受檢測前就已病逝，才會導致數字出現落差。她呼籲，各國應該投入金錢或人力改善衛生訊息與數據系統。而世衛也會與各國合作，以了解與疫情相關的真實死亡人數，唯有如此，才能替下一次緊急事件做準備。

在被問到真實的疫情死亡人數時，阿斯瑪表示，「我們謹慎預估至少有600至800萬人。」也就是說，比官方數據還要高出2至3倍。她也提到，世界衛生組織正在密切監測拉丁美洲與亞洲的數據，特別是印度與尼泊爾的病歿數。