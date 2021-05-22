　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2週內解除3級機率小！網曝「確診數下降」關鍵：柯P也看這指標

▲▼0515台北市防疫應變記者會,柯文哲,黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者施怡妏／綜合報導

全台疫情升溫，進入第三級防疫警戒，出門必須全程配戴口罩，不少網友在網路上信心喊話，相信台灣可以再兩週內解除三級警戒，但有網友指出，台灣連續7天確診破百例，「真的有辦法兩週內就解除嗎？」就有網友指出，現在判斷疫情有沒有惡化，要以篩檢陽性率做指標。

一名網友在PTT版上發問，「一個禮拜前喊出的口號，兩周內解除三級警報，但現在確診天天2-300例，剩下一週還有機會嗎？」另一名網也憂心提問，「5月31日全國恢復上課的機會大嗎？有多少家長會讓小孩去上課？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友們都認為機率很小，「六月底前結束已是萬幸」、「兩個星期能結束就世界奇蹟了」、「本來就是想太多，至少要延燒個幾個月」、「看來沒辦法了，健身房掰掰」、「升四級就能解除啊」、「兩個星期能維持平穩，不崩到四級已經很厲害了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們認為，解除三級的機率很小。（圖／翻攝自PTT）

一名網友指出，判斷疫情的變化不能以確診時數為標準，要以篩檢陽性率做指標，「柯P每天也是以篩檢陽性率做指標」，雙北每天檢驗能量5000-6000，陽性率從10%降到最近幾天5%，假設風險區域加起來有10萬人，「也要花20天以上才能檢測完，2星期內解除三級，最大的障礙就是，這一年來沒有準備的篩檢能量」。

該名網友表示，每天能篩檢的人數越多就是好事，雖然當日卻會變多，「不過確診者繼續傳播機會也會降低，也更快的有機會看到確診人數下降」，這星期的新課題，是要保護醫護，增加篩檢，確診處置增加，「這些都需要整體醫療資源調度，中央地方要合作處理」。

ET快訊
獨／林口長庚爆「院內確診」　多醫護遭匡列
女星戴雙口罩出門　回家全身消毒後「GG了」：才出門2小時而已
2週內解除3級機率小！網曝「確診數下降」關鍵：柯P也看這指標
中和一家9口「5確診2人待送醫」　年紀最小才6歲
基隆哥26天暈船！茶藝館影片嗨傳　客見「肉色三角洲」
快訊／板橋中和9.8萬人劃熱區「要封里？」 新北市政府回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／林口長庚爆「院內確診」多醫護遭匡列　院方：2家屬自聘護工染疫

桃園驚喜大雨1小時　石門水庫集水區「雨量竟爆零」好可惜

林聰明砂鍋魚頭禁內用業績掉6成　推自動販賣機、外帶外送實聯制

確診足跡到　桃園環球A8 5／22起停業2天消毒

中華郵政確診+2！「郵局櫃檯、外包人員」都染疫　郵差女兒隔離中

2週內解除3級機率小！網曝「確診數下降」關鍵：柯P也看這指標

基隆哥26天暈船！茶藝館影片嗨傳　客見「肉色三角洲」：讚讚讚

不甩停業令　酒吧關門營業遭檢舉：「消耗庫存」收罰單

台南市衛生局對案2336 足跡更正說明　相關地點皆已清消完畢

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！衛生局1動作認他違法

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

貓VS.狗實測「棉線挑戰」兩樣情 貪吃薩摩耶暴力破解形象秒蒸發

獨／林口長庚爆「院內確診」多醫護遭匡列　院方：2家屬自聘護工染疫

桃園驚喜大雨1小時　石門水庫集水區「雨量竟爆零」好可惜

林聰明砂鍋魚頭禁內用業績掉6成　推自動販賣機、外帶外送實聯制

確診足跡到　桃園環球A8 5／22起停業2天消毒

中華郵政確診+2！「郵局櫃檯、外包人員」都染疫　郵差女兒隔離中

2週內解除3級機率小！網曝「確診數下降」關鍵：柯P也看這指標

基隆哥26天暈船！茶藝館影片嗨傳　客見「肉色三角洲」：讚讚讚

不甩停業令　酒吧關門營業遭檢舉：「消耗庫存」收罰單

台南市衛生局對案2336 足跡更正說明　相關地點皆已清消完畢

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！衛生局1動作認他違法

新冠「八大」防疫關鍵曝！戴好口罩才是保命符　坐飛機勿靠近走道

陳時中「一句話奏效」　直擊北市變空城！天龍人喊：驚呆全世界

雲南、青海接連發生強震　陸專家：初判兩處地震沒有關聯

獨／林口長庚爆「院內確診」多醫護遭匡列　院方：2家屬自聘護工染疫

「新車味」讓人上車暈到翻？網激推：這台車空氣「最清新」

李顯龍：美中發生軍事衝突「一切都完了」！　籲雙方多合作

重災區！新北證實今本土確診暴增　8快篩站開放採檢

2年重逢⋯姜虎東、李壽根緊擁：辛苦了！　安宰賢眼眶紅哭了

「別和外國人一起用餐！」日本保健所防疫文宣涉歧視急撤回

桃園驚喜大雨1小時　石門水庫集水區「雨量竟爆零」好可惜

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

生活熱門新聞

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

基隆就有鐵路街　確診男卻連跑萬華！2關鍵曝

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

萬華男走到巷口！阿姨秒拉客「有新進小姐」

朝陽夜唱團「多系雜燴」！　同校生爆內幕

快訊／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性

中國青海凌晨7.3強震　鄭明典：不祥！

上同廁所也染疫！　醫揭1動作炸出病毒微粒

網傳「蔡總統確診還沒宣布」！陳宗彥：惡劣的假訊息

永和翁死亡後確診　陳時中14:00說明

更多熱門

相關新聞

朱學恒：確診數字已經不重要　保護自己家人、不要有沒必要的恐慌

朱學恒：確診數字已經不重要　保護自己家人、不要有沒必要的恐慌

台灣新冠疫情爆發，一周累積本土病例已突破千例，許多為此擔憂出現許多搶購潮。對此，名嘴朱學恒22日在臉書呼籲各界，確診數字已經不重要了，保護好自己跟家人就好，不要有沒必要的恐慌。

台南市衛生局對案2336 足跡更正說明

台南市衛生局對案2336 足跡更正說明

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫確診數三級警戒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

傳今日確診數「再創紀錄」！衛生局：今的確爆量

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

中和方唐鏡「驚人身分」曝光　曾登狂新聞第一名

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

獨／消失歌壇十年安伯政轉行賣冷氣現況曝光

曹政奭14年前「花美帥照」被挖出！

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

基隆就有鐵路街　確診男卻連跑萬華！2關鍵曝

永和男送醫不治　死後確診新冠肺炎

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面