2週內解除3級機率小！網曝「確診數下降」關鍵：柯P也看這指標

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者施怡妏／綜合報導

全台疫情升溫，進入第三級防疫警戒，出門必須全程配戴口罩，不少網友在網路上信心喊話，相信台灣可以再兩週內解除三級警戒，但有網友指出，台灣連續7天確診破百例，「真的有辦法兩週內就解除嗎？」就有網友指出，現在判斷疫情有沒有惡化，要以篩檢陽性率做指標。

一名網友在PTT版上發問，「一個禮拜前喊出的口號，兩周內解除三級警報，但現在確診天天2-300例，剩下一週還有機會嗎？」另一名網也憂心提問，「5月31日全國恢復上課的機會大嗎？有多少家長會讓小孩去上課？」

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對此，網友們都認為機率很小，「六月底前結束已是萬幸」、「兩個星期能結束就世界奇蹟了」、「本來就是想太多，至少要延燒個幾個月」、「看來沒辦法了，健身房掰掰」、「升四級就能解除啊」、「兩個星期能維持平穩，不崩到四級已經很厲害了」。

▲網友們認為，解除三級的機率很小。（圖／翻攝自PTT）

一名網友指出，判斷疫情的變化不能以確診時數為標準，要以篩檢陽性率做指標，「柯P每天也是以篩檢陽性率做指標」，雙北每天檢驗能量5000-6000，陽性率從10%降到最近幾天5%，假設風險區域加起來有10萬人，「也要花20天以上才能檢測完，2星期內解除三級，最大的障礙就是，這一年來沒有準備的篩檢能量」。

該名網友表示，每天能篩檢的人數越多就是好事，雖然當日卻會變多，「不過確診者繼續傳播機會也會降低，也更快的有機會看到確診人數下降」，這星期的新課題，是要保護醫護，增加篩檢，確診處置增加，「這些都需要整體醫療資源調度，中央地方要合作處理」。