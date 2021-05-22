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美韓將廢除《飛彈指南》！北京納入南韓飛彈打擊範圍　恐觸怒中國

▲▼文在寅興奮表示，將解除《美韓飛彈指南》。（圖／達志影像）

▲文在寅興奮表示，將解除《美韓飛彈指南》。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅前往華府白宮會晤美國總統拜登，在會後的聯合記者會上，他興奮表示，未來將會廢除《韓美飛彈指南》（Missile Guideline），在南韓國防自主上無疑獲得更大空間。專家分析，一旦解封後，南韓飛彈射程將不再有任何限制，而中國的首都北京會被納入射程圈，等於是對北京當局構成威脅，因此該舉動可能觸怒中國。

根據韓媒《中央日報》，文在寅在記者會上宣布該項消息，還表示與拜登將共同強化聯合防衛態勢，並重申收回美軍戰時指揮權的意志。專家分析，此次美國拜登政府同意解除美韓飛彈指南，其動機不太單純，有可能是因為美國欲將南韓納入對中國戰略包圍網的其中一環。

南韓自主國防網絡代表申仁均（신인균，音譯）認為，從最後一次條文修訂內容（2020年）來看，南韓飛彈射程限制為800公里、彈頭重量則並無限制，由於800公里的射程足夠將北韓（朝鮮）全境納入攻擊範圍，因此不再需要做更進一步的解封，然而首爾與北京的直線距離為950公里，一旦飛彈指南全面解除，則北京就會被列入射程範圍，對中國構成威脅。

不過有另一派專家對此表示擔憂，此舉反而可能觸怒中國。南韓亞洲大學美中政策研究所長金興圭（김흥규，音譯）認為，飛彈指南的完全解除，是做為美國目前更新薩德系統（終端高空防禦飛彈系統，THAAD）等牽制中國巨大遊戲的其中一環，一旦成功解封，經濟上對中國呈現高度倚賴的南韓，恐有機會再次面臨北京當局頒布「限韓令」。

據悉，《韓美飛彈指南》效期最早從1979年開始算起，當時的南韓總統朴正熙政府為求能夠成功從美國移轉繼承飛彈技術，才以此為條件，一開始的飛彈指南規定南韓飛彈射程上限為180公里、彈頭重量500公斤，飛彈指南歷經4次修訂，包括2001年金大中政府、2012年李明博政府，最後兩次修訂皆為文在寅政府，分別為2010、2017年。

►拜登承諾援助南韓新冠疫苗！提供韓軍隊55萬人施打　文在寅證實

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