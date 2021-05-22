習近平宣布「中國捐30億美元抗疫」　G20上籲：摒棄疫苗民族主義　

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社



中國國家主席習近平今晚透過視訊在全球健康峰會上宣布，中國將在未來3年內再提供30億美元國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。

習近平應20國集團（G20）主席國義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和歐盟委員會主席范德賴恩（Von der Leyen）邀請，今晚以視訊方式出席全球健康峰會（Global Health Summit）。

據官媒新華社通稿，習近平在會中表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起伏反覆，百年來最嚴重的傳染病大流行仍在肆虐。早日戰勝疫情、恢復經濟成長，是國際社會首要任務。

他說，G20成員應該在全球抗疫合作中扛起責任，著力提高應對重大突發公共衛生事件能力和水平。

習近平並稱，要秉持人類衛生健康共同體理念，堅決反對各種政治化、標籤化、污名化的企圖。「搞政治操弄絲毫無助於本國抗疫，只會擾亂國際抗疫合作，給世界各國人民帶來更大傷害。」

另外，他在會中側重論述發展中國家議題。

習近平提出，G20成員要採取負責任的宏觀經濟政策，維護全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉，「繼續支持發展中國家尤其是困難特別大的脆弱國家」。

他也提到，要摒棄「疫苗民族主義」，解決好疫苗產能和分配問題，增強發展中國家的可及性和可負擔性；疫苗研發和生產大國要負起責任，多提供一些疫苗給有急需的發展中國家。

他還說，多邊金融機構應該為發展中國家採購疫苗提供融資支持；世界衛生組織要加速推進COVID-19疫苗實施計畫等。

習近平並宣布，中國將在未來3年內再提供30億美元國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。

他表示，中國已向全球供應3億劑疫苗，將盡己所能對外提供更多疫苗；另外，中國倡議設立疫苗合作國際論壇，由疫苗生產研發國家、企業、利益攸關方一同探討如何推進全球疫苗公平合理分配。