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BBC記者設計黛安娜王妃受訪　25年後正式道歉、退回所有獎項

▲▼英國黛安娜王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國黛安娜王妃。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

英國廣播公司（BBC）記者巴席爾曾獨家專訪已故黛安娜王妃，不過取得採訪機會的過程令人質疑，如今調查證實巴席爾是透過欺詐手段完成採訪，BBC和巴席爾今天雙雙為此致歉。

調查結果顯示，巴席爾（Martin Bashir）利用「誆騙」手段和造假文件，取得專訪黛妃的機會。報告還指出，英國廣播公司（BBC）1996年針對此事所做的內部調查「極沒效率」。

BBC和巴席爾本人皆已為此致歉，BBC也已致函黛妃的兩個兒子威廉王子與哈利王子。

BBC表示，這份報告顯示「明顯錯誤」，並坦承當年應該更努力追根究柢，查明事情真相。

除了威廉和哈利，BBC也發函向黛妃前夫查爾斯王子和黛妃胞弟史賓塞（Earl Spencer）道歉。BBC也將退回這場專訪獲得的所有獎項，包括1996年獲得的英國影藝學院（BAFTA）電視獎項。

巴席爾表示，偽造文件「是不智之舉」，他深感後悔，但這些文件與黛妃決定接受訪問無關。

去年負責調查的退休法官戴森（Lord Dyson）發現，巴席爾曾向史賓塞出示偽造的銀行對帳單，其不實內容顯示，有人收了錢，要負責持續監視黛妃。

調查指出，巴席爾後來又扯謊騙BBC高層，稱自己從未出示造假文件給任何人看。

調查還形容，巴席爾對1995年專訪相關事件說法有很大一部分「令人難以置信、不可靠，在某些情況下不誠實」。

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