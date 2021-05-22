南韓擬用半導體換美國疫苗！三星耗170億美元設廠　4企業投資額曝

▲南韓4大企業高層在美國商務部發表投資計畫，總規模達44兆韓元、394億美元。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓產業巨擘三星電子、SK集團、LG集團、現代汽車等4大企業高層隨同總統文在寅出訪美國華府，並於當地時間21日上午在美國商務部「商業圓桌會議」（BRT）上發表總規模共44兆韓元、約394億美元的投資計畫，其中三星電子投資額便高達20兆韓元，預計將在美國興建半導體工廠。

根據《韓聯社》報導，文在寅也有出席此次美國商務部商業圓桌會議，其中三星電子宣佈將投入170億美元的資金在美國當地新設半導體工廠；電池大廠LG Energy Solution、SK Innovation則表示將投入140億美元做為單獨投資、或與當地進行合作；現代汽車預計將投入總共74億美元，在美國生產電動車、擴建當地充電基礎設施。

SK海力士則宣布將在矽谷投入10億美元，設立大規模的研發中心，做為人工智慧、Nand型快閃記憶體等領域的革新基地。

▲南韓總統文在寅與美國商務部長雷蒙多。（圖／路透社）

南韓4大企業高層採次會議強調北美市場在包括半導體的資訊通訊技術、電池、電動車等未來核心產業的重要性，展現出透過與美國尖端技術企業的合作來擴展市場、獲取美國新技術的抱負。

另外，美國最具代表性、全球第二大化工公司的杜邦（DuPont）也發表計畫，表示將在南韓成立研發中心，做為極紫外光（EUV）光刻等半導體核心技術的研發基地。

據悉，南韓派出產業通商資源物部長文勝煜、SK集團會長崔泰源、三星電子副會長金奇南、SK海力士（半導體）副會長朴正浩、LG Energy Solution（電動車電池大廠）社長金鍾現、三星生物製藥代表理事社長約翰•林（존림，John Rim）、SK Bioscience社長安宰鏞、現代汽車社長孔泳云出席會議。

而美國則派出商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、高通集團執行長莫倫柯夫（Steve Mollenkopf）、通用汽車國際業務總裁基弗（Steve Kiefer）、美國醫藥公司諾瓦瓦克斯（Novavax）執行長爾克（Stanley Erck）等人。

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