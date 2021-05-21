爽約砲14歲嫩妹⋯男大生見真身「秒皺臉爆哭」求饒！超慘下場曝

▲ 帕特爾以為成功釣到嫩妹，沒想到把自己送進警局。（圖／翻攝自臉書／Guardians Of The North）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦日前發生一起震驚社會的案件，一名來自印度的男大生在交友網站上遇到一名自稱14歲少女的網友，提議見面約砲，未料早就落入兒少保護團體設下的圈套，到了約定場所才發現不妙，日前被判重刑。他痛哭求饒的影片近來在網路上瘋傳，引發網友抨擊。

《每日郵報》20日報導，27歲男大生帕特爾（Minesh Patel）去年2月在交友網站上搭訕一名14歲女網友蘿莉（Laurie），以WhatsApp傳訊息要求與對方交換照片，20分鐘後開始討論接吻，不到2分鐘後聊起性事，宣稱「做愛有助健康」，並要求見面，沒想到那實際上是兒少團體北方守護者（Guardians of the North）成員貝爾（Kay Bell）創的假帳號。

二人相約去年2月19日在地鐵站見面，貝爾根據帕特爾傳來的照片，馬上認出他並報警，壓制他至警方抵達。北方守護者拍下的影片顯示，帕特爾被他們逮住後滿臉驚慌，接著開始爆哭求饒。

北方守護者一名成員強硬表示，「你沒得念書了！你會被開除，被登記在性犯罪者名冊上。你會進監獄。」帕特爾嚇得馬上說道，「都是我的錯，我才剛來（英國），我認錯，拜託放我走」，但仍被警方逮捕。

他在本月19日出庭，承認試圖引誘未成年人進行性交，以及試圖掩蓋罪行，被判2年4個月有期徒刑，且必須登記在性犯罪者名冊上長達10年。

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