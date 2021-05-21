印度疫情新危機！「白真菌症」入侵更多器官　醫：比黑真菌更可怕

▲印度海得拉巴（Hyderabad）一名新冠患者快要康復，卻又染上黑真菌症，正在接受檢查。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

印度第2波疫情嚴峻之際，黑真菌症（black fungus）隨之而來，全國病例已突破7000，公衛當局致信地方政府，要求根據《流行疾病法》嚴加篩檢、診斷與通報。與此同時，疫情重災區比哈爾邦（Bihar）也出現4例白真菌症（white fungus），醫學界專家認為，此疾病恐怕比黑真菌症更加危險。

印度多座城市在去年3月首波疫情期間，就曾出現黑真菌症，未料今年又隨第2波疫情捲土重來。衛生部發現，一些新冠患者在康復過程中確診黑真菌症，出現失明、感染部位發黑等症狀，若真菌蔓延到大腦，致死率高達50％。

醫療專家認為，黑真菌症可能與新冠重症患者接受類固醇治療，導致免疫力下降、血糖控制混亂有關。據悉，使用呼吸機的患者感染率較高，可能因為未經消毒、含有真菌的水透過加濕器進入人體。

▲印度第二波疫情未緩，如今又面臨黑真菌症、白真菌症的考驗。（圖／路透）

《印度快報》、《新德里電視台》等外媒報導，比哈爾邦帕特納醫院（PMCH）4名白真菌症患者皆出現類似新冠肺炎的症狀，但檢測結果全為陰性。

帕拉斯醫院（Paras Hospital）庫瑪爾醫師（Dr Arunesh Kumar）表示，白真菌症不只入侵肺部，還會影響指甲、皮膚、胃部、腎臟、大腦、口腔以及私密部位，且須透過X光或電腦斷層掃描才可發現，比黑真菌症更具威脅性。

庫瑪爾醫師說明，患者免疫力低落時，可能接觸到含有黴菌的水等物質，因此感染，「所以說，衛生設施非常重要」。他指出，新冠患者尤其容易染上白真菌症，因為此疾病影響肺部，且會出現類似新冠的症狀，「糖尿病、癌症患者以及長期服用類固醇的族群免疫力較弱，必須特別注意，因為他們的感染風險更大」。

2021時尚3C「爆賣追加王」 限時超殺價來了！

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

