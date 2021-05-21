媽訂千元蛋糕當兒訂婚驚喜　成品竟像舌頭上的黴菌！

▲惠特爾收到的成品，被網友稱為舌頭上的黴菌。（圖／取自Kathy Whittle FB）

實習記者陳培鈞／綜合報導

逢節訂製蛋糕，是許多人慶祝的必備選項。來自倫敦的惠特爾（Kathy Whittle）向麵包店，花了30英鎊（約新台幣1185元）訂客製化蛋糕，要給當兒子訂婚的驚喜蛋糕，沒想到成品和預期落差甚大，還十分難吃。所幸蛋糕沒有毀了這場訂婚，反而讓婚禮更加有趣，還有親戚笑說，「這真的是個驚喜！」

根據《鏡報》報導，48歲的惠特爾表示，她向麵包店以30英鎊的價格，訂購了一個華麗的白蛋糕，並放上愛心、黑白緞帶及下跪求婚圖案等裝飾，用來慶祝兒子訂婚，沒想到最後收到外表鮮紅色，兩塊疊在一起的軟塌蛋糕。

▲惠特爾期望收到的蛋糕。（圖／取自Kathy Whittle FB）

惠特爾沒有辦法，只能把蛋糕放到訂婚典禮上，並在臉書發文分享，幸好新娘還是答應了，而且蛋糕不但沒有毀了訂婚典禮，甚至還為此增添樂趣，還有親戚笑說，「這真的是一個驚喜啊！」

有趣的是，惠特爾的孫子們還被蛋糕嚇哭，兒子試吃後直言，味道非常糟，根本不能吃。麵包店師傅對此表示，他只是個麵包師傅，收取材料費有錯嗎？他也願意退還一半的費用，或提供新蛋糕。網友則回應，「這像是某人舌頭上的黴菌」、「這個蛋糕看起來像長滿濕疹」。