快訊／沖繩23日起進入「緊急事態」！新增207例創新高...6／20解禁

▲沖繩疫情惡化，23日起將進入緊急事態。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣21日新增207例確診，創下歷史新高，累計感染人數1萬4694人，受到疫情持續蔓延影響，當局決定在現有實施緊急事態宣言的9個都道府縣中，新增沖繩地區，而時間則是從23日起至6月20日為止。稍早經濟再生擔當大臣西村康稔已經向參眾兩院提報，並於對策本部會議後正式宣布。

根據《日本放送協會》報導，由於沖繩疫情遲遲不見緩解，日本當局打算針對沖繩縣宣布緊急事態宣言，包含現在正處於緊急事態宣言的東京、大阪、兵庫、京都、愛知、福岡、北海道、岡山、廣島等9個都道府縣，23日起加上沖繩將有10個地區同時處於緊急事態。

西村康稔表示，「目前全日本疫情嚴峻，各地醫療緊繃，而印度變種病毒的感染力十分強，有意見指出免疫與疫苗對其效果可能降低，因此只能最大限度地保持警戒。」他也補充道，「變種病毒肆虐的地區已出現病床數緊繃的情形，特別是沖繩目前新增確診者非常多，因此才會祭出強制措施，要求餐廳停止提供酒類飲品或是暫時停業，同時呼籲民眾不要跨縣市移動。」

沖繩緊急事態宣言的時間將從23日開始，預計於6月20日解禁。而沖繩21日新增207例確診，創下疫情爆發以來的最高峰。西村康稔上午前往分科會尋求專家建議，並至眾議兩院提報此案，稍早對策本部會議正式拍板定案。

另外，原本被列為重點措施對象的愛媛縣，因疫情趨緩因此將從原定的31日提前於22日解禁。

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