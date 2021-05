生前苦求病床⋯美女助理教授遭3醫院拒收！「這2字」竟成最後推文

▲ 薩迪克生前幫助許多人,染疫身亡的消息令親友萬分悲痛。(圖/翻攝自Twitter/@SugarsNSpice)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度21日通報單日新增25.9萬起新冠肺炎確診病例,看似已經度過第二波疫情高峰,醫療資源不足的悲劇仍持續發生。一名女性助理教授不忍看著人們不斷死去,經常在推特分享相關新聞,未料自己也染疫,生前留下的最後幾則推文便是想為自己求一張加護病房的床位,最終仍不幸離世。

《鏡報》20日報導,38歲助理教授薩迪克(Nabila Sadiq)的父母不久前雙雙染疫。父親一度住院,後來返家隔離;76歲的母親則死於新冠肺炎引發的併發症,而薩迪克10天後也染疫病逝。

薩迪克4月起便大量轉推有關印度新冠危機的推文,曾寫下推文表示,「太年輕、太知名的人們正在因缺氧死去。我每天醒來都會聽到新的死訊,對精神健康的打擊太大了。這一切何時才會停止?」沒想到自己和父母都確診,本月1日表示,「請為我和父母祈禱,希望我們順利挺過。」

印度各地醫院因確診病例激增,將許多患者拒之門外。薩迪克4日因此在推特發文求助,希望找到加護病房的床位,「有任何ICU病床嗎?我自己要用的」,幾小時後發文宣布好消息,「有了」,沒想到這竟成為她生前最後一則推文。

