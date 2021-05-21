打完2劑輝瑞疫苗仍確診！　南韓爆國內首例「突破性感染」

▲ 將出戰東奧的南韓運動員接種輝瑞疫苗。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓現已到貨約828萬劑新冠疫苗，截至19日約127萬人完成二劑接種，近來單日確診維持在500至700例，21日證實國內出現首起「突破性感染」個案，施打二劑疫苗後仍感染新冠肺炎。

根據《韓聯社》，南韓新冠疫苗預防接種推動小組團異常反應調查組組長朴英俊21日在例行簡報中說明，國內已接種疫苗的個案中符合突破性感染的病例截至目前出現一例，完成二劑注射超過14天後確診。

這起個案為嶺南地方一名20幾歲醫護人員，分別於3月及4月接種第一與第二劑輝瑞疫苗，推測是在5月8日父母節當天參加聚會感染，目前身體狀況良好。

朴英俊說明，突破性感染個案將持續出現，但有研究顯示，疫苗對症狀嚴重性與人傳人與否有所影響，將持續觀察。他也強調，即使完成施打，也可能成為突破性感染的罕見個案，呼籲已接種的民眾仍應遵守防疫政策。

另一方面，南韓慶尚南道先前曾有一名30幾歲上班族，在俄羅斯完整接種二劑俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗，返國後於本月初確診，但衛生當局未將其列為突破性感染個案。

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