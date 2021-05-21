伊朗擊落客機審判出爐　加拿大法院：蓄意「恐怖行為」

▲加拿大民眾上街紀念752班機空難一週年。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

加拿大法院20日裁定，伊朗革命軍隊2020年1月擊落一架烏克蘭客機，在「權衡所有可能性」基礎上，判定伊朗行為是蓄意「恐怖主義」，並要求賠償罹難者家屬數億加幣，確切金額仍待審議。墜機當下，機上176名乘客全數罹難，其中包括85名加拿大公民與永久居民。

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）PS752班機2020年1月8日在伊朗首都德黑蘭附近，遭2枚飛彈襲擊墜毀，機上176名乘客與機組人員全數罹難，其中包括55名加拿大公民與30名永久居留者。

加拿大安大略省（Ontario）法院20日依據家屬提供的書面證據，判定伊朗行為是蓄意「恐怖主義」。法官貝洛巴巴（Edward Belobaba）宣布，根據《國家豁免法》、《恐怖主義受害者正義法》與《刑法》，「原告指控成立，被告以飛彈擊落PS752班機是蓄意恐怖主義行為。」

伊朗政府起初否認指控，但在空難後3日坦承，飛彈是伊朗軍隊在與美國對抗前間，因高度戒備誤將客機認為敵對目標，是無意的「災難性失誤」，並非有意行為。

此訴訟由4名罹難者家屬提出，更指出伊朗是為報復美國擊殺伊斯蘭「革命衛隊聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），蓄意利用飛彈襲擊抗議。

法官尚未對賠償金額作出最後判決，將在未來聽證會上繼續討論，在首次訴訟時，罹難者家屬曾要求高達15億加幣（約新台幣353億元）賠償金。