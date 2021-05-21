　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗擊落客機審判出爐　加拿大法院：蓄意「恐怖行為」

▲▼加拿大民眾上街紀念752班機空難一週年。（圖／路透）

▲加拿大民眾上街紀念752班機空難一週年。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

加拿大法院20日裁定，伊朗革命軍隊2020年1月擊落一架烏克蘭客機，在「權衡所有可能性」基礎上，判定伊朗行為是蓄意「恐怖主義」，並要求賠償罹難者家屬數億加幣，確切金額仍待審議。墜機當下，機上176名乘客全數罹難，其中包括85名加拿大公民與永久居民。

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）PS752班機2020年1月8日在伊朗首都德黑蘭附近，遭2枚飛彈襲擊墜毀，機上176名乘客與機組人員全數罹難，其中包括55名加拿大公民與30名永久居留者。

加拿大安大略省（Ontario）法院20日依據家屬提供的書面證據，判定伊朗行為是蓄意「恐怖主義」。法官貝洛巴巴（Edward Belobaba）宣布，根據《國家豁免法》、《恐怖主義受害者正義法》與《刑法》，「原告指控成立，被告以飛彈擊落PS752班機是蓄意恐怖主義行為。」

伊朗政府起初否認指控，但在空難後3日坦承，飛彈是伊朗軍隊在與美國對抗前間，因高度戒備誤將客機認為敵對目標，是無意的「災難性失誤」，並非有意行為。

此訴訟由4名罹難者家屬提出，更指出伊朗是為報復美國擊殺伊斯蘭「革命衛隊聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），蓄意利用飛彈襲擊抗議。

法官尚未對賠償金額作出最後判決，將在未來聽證會上繼續討論，在首次訴訟時，罹難者家屬曾要求高達15億加幣（約新台幣353億元）賠償金。

ET快訊
快訊／沖繩將宣布進入「緊急事態」！　今增207例創新高
獨／萬華卡拉OK闆娘確診躲在家　吐血倒劍潭菜市場！路人全嚇壞
萬華男才走到巷口　阿姨秒拉客「有新進小姐」！見照片氣炸了
列極度危險案例！男確診精神不佳　4天足跡說不清
PLG新加入2球隊！　新北國王、高雄鋼鐵人確定加盟
喝水、抽菸會罰嗎？　戴口罩6大Q＆A懶人包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／沖繩23日起進入「緊急事態」！新增207例創新高...6／20解禁

超離譜！醫生術後驚見「截肢錯腳」　8旬翁恐成無腿人

兒2歲！饒舌歌手嗨送「680萬藍寶堅尼」生日禮　網看傻：收養我吧

台灣社畜還在適應WFH！　衛報驚：老闆要員工開定位紀錄

摩洛哥少年綁空瓶「游到西班牙」　上岸被帶走大哭：寧死也不回去

比快篩還準！研究：狗能嗅出「人類有無確診」　準確率達97%

打完2劑輝瑞疫苗仍確診！　南韓爆國內首例「突破性感染」

伊朗擊落客機審判出爐　加拿大法院：蓄意「恐怖行為」

136公斤棕熊凶猛攻擊10秒！男頭骨咬裂外露　「右半臉幾乎被毀」

日本特例批准莫德納及AZ疫苗　因血栓疑慮暫不施打AZ

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

快訊／沖繩23日起進入「緊急事態」！新增207例創新高...6／20解禁

超離譜！醫生術後驚見「截肢錯腳」　8旬翁恐成無腿人

兒2歲！饒舌歌手嗨送「680萬藍寶堅尼」生日禮　網看傻：收養我吧

台灣社畜還在適應WFH！　衛報驚：老闆要員工開定位紀錄

摩洛哥少年綁空瓶「游到西班牙」　上岸被帶走大哭：寧死也不回去

比快篩還準！研究：狗能嗅出「人類有無確診」　準確率達97%

打完2劑輝瑞疫苗仍確診！　南韓爆國內首例「突破性感染」

伊朗擊落客機審判出爐　加拿大法院：蓄意「恐怖行為」

136公斤棕熊凶猛攻擊10秒！男頭骨咬裂外露　「右半臉幾乎被毀」

日本特例批准莫德納及AZ疫苗　因血栓疑慮暫不施打AZ

睡醒發現「床上多一條哈士奇」　斷片女嚇壞求救：哪來的狼？

歌曲《睡美人》控《到底愛怎麼了》侵權　大法官宣告不違憲

當過鍾麗緹「全裸替身」！　正妹主播見她火辣身材讚：女神降臨

自己打破自己紀錄！遠雄7.2億進補水湳土地　創新高單價

快訊／沖繩23日起進入「緊急事態」！新增207例創新高...6／20解禁

伍佰入圍金曲台語歌王　超酷8字交代近況

屏東男萬華吃鵝肉後確診！搭高鐵轉台鐵回潮州　綠色隧道足跡曝

超離譜！醫生術後驚見「截肢錯腳」　8旬翁恐成無腿人

杜絕N號房悲劇！照相、錄影、直播犯強制性交　立院三讀最少關7年

用不著別人打！「斷腿牛仔褲」穿上立刻變兩截　獵奇設計網友看傻眼

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

國際熱門新聞

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

網紅拍片假裝開槍　爆頭噴血慘死

以巴衝突奪244命　雙方21日凌晨2時起停火

新垣結衣閃婚！日IT社長讓員工放假「療傷」

業者：輝瑞疫苗對印度變異病毒防護力料可達75%

「若媽媽沒醒別自責」抗疫日常惹哭萬人

美股收紅終結連3黑　道瓊上揚188點

高官注射中國藥亡！金正恩秒禁大陸貨

逛菜市場不戴口罩　女被警察暴打

研究：2劑AZ疫苗效果可達85％至90％

唐鳳與美副助卿對話　談政府開放與反貪腐創新

部分女性打完疫苗「生理期大亂」停經者又出血！

歐洲議會表決　凍結歐中投資協定

少1動作30天內「1人恐傳406人」！印官員曝關鍵

更多熱門

相關新聞

棕熊攻擊10秒　男頭骨被咬裂

棕熊攻擊10秒　男頭骨被咬裂

美國阿拉斯加一名男子日前獨自在森林進行土地測量時，抬頭一看，竟然有一頭野生棕熊距離他僅9公尺，結果慘遭棕熊猛烈攻擊，恐怖過程約持續10秒左右，造成他部分頭骨碎裂，甚至外露出來。

美鬆綁口罩政策　佛奇：並非所有人都適用

美鬆綁口罩政策　佛奇：並非所有人都適用

唐鳳與美高官視訊對話！談政府開放與反貪腐創新

唐鳳與美高官視訊對話！談政府開放與反貪腐創新

熱愛棒球卡牌！他畢生收藏價值5.6億

熱愛棒球卡牌！他畢生收藏價值5.6億

伊朗核武禁令有解恐增加原油供應　國際油價下跌

伊朗核武禁令有解恐增加原油供應　國際油價下跌

關鍵字：

北美要聞加拿大伊朗空難烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

基隆確診男足跡驚人！連續26天到萬華茶室報到

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

快訊／台中明天起「各場所禁止飲食」！

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

快訊／再增312例本土病例！　連續一週「單日新增破百例」

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

即／屏東淪陷1確診！13天足跡曝　一日遊萬華染疫

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

新北確診足跡現「驚人巧合」！

情定王家梁！女神許維恩4段情史轟轟烈烈

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面