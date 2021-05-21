台灣社畜還在適應WFH！　衛報驚：老闆要員工開定位紀錄

▲衛報認為，台灣企業與勞工似乎還不能完全適應居家辦公的工作模式。（圖／pakutaso）



記者王佩翊／編譯

台灣本土疫情持續蔓延，21日新增312例本土病例，而有別於早已習慣新生活模式的歐美各國，台灣部分企業近日才開始執行遠端工作，卻也因此發生各種「適應不良」的情況。英國《衛報》就報導，台灣某些企業對員工在家辦公充滿不信任，甚至想要嚴密監控員工遠距工作的情況，更要求要回報「即時定位」，以便掌握員工的位置。

根據《衛報》報導，台灣疫情持續升溫，為了將感染風險降到最低，眾企業也開始實施分流上班與遠端工作制度。一名上班族阿曼達接受採訪時表示，在全球疫情爆發時，她以為公司會跟隨全球趨勢實施遠端辦公，但是公司卻堅持不肯開放在家辦公，直到日前雙北升級第三級警戒，才開始實施分流上班。

令阿曼達不解的是，公司在發送給全體員工的信件中寫道，有百分之五十的員工將會居家辦公，但同時也補充道，「在家辦公意味著你在工作，你的設備必須時刻保持連線，且需工作滿8小時，這並非休假。」阿曼達認為公司此舉是不願意信任員工。

▲居家辦公有利有弊，但有時會引發資方的不信任。（圖／Pexel）



另一名作家Kathy Cheng指出，「台灣的工作文化不願意相信員工在家可以有效率地辦公。」一名任職於知名成衣公司的上班族表示，儘管台北疫情升溫後，部分企業開啟遠端工作模式，但他們的管理層仍然認為「到公司上班是安全的」。

還有一名女性上班族說，公司的HR直接表明，不相信員工在家能認真工作。甚至有主管提議要在上班時間抽查，隨時要求員工簽到，以確保他們都有坐在電腦前。不僅如此，更有公司要求員工在家辦公時，發送GPS定位紀錄，以便掌握行蹤。《衛報》報導，台灣的工作文化要求員工要「出勤」，在疫情來襲的同時，也將適應這個新的工作模式。

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