澳洲「老鼠海嘯」流竄農場民宅　5000公升世界最強毒藥派上場

實習記者陳培鈞/綜合報導

澳洲去年降雨豐沛,農作物豐收,但也成為老鼠生長的溫床。今年3月開始,澳洲東部爆發鼠患,不僅農民生活受影響,一般家庭也深受其擾。澳洲副總理表示,唯一的好老鼠就是死老鼠,同時計畫在新南威爾士州(NSW)使用毒藥,解決該州鼠患。

根據《CNN》報導,從南部維多利亞州(VIC)一直到北部的昆士蘭州(QLD),都籠罩在鼠患之下,數以萬計的老鼠在市郊農場及民宅流竄,造成了數百萬美元的農作物和機器損壞。

專業清潔工霍奇(Sue Hodge)表示,冬天將至,老鼠甚至在住家尋找庇護,她就曾花一整天的時間,處理死在客戶家中陷阱的老鼠,從廚房、兒童房,甚至是客戶的床上,都可以看見老鼠糞便。

對此,澳大利亞副總理20日表示,唯一的好老鼠就是死老鼠。新南威爾士州政府13日公布,現已取得5000公升的「世上最強毒藥之一」(one of the strongest poison on earth)內含溴丙隆(bromadiolone)的第二代抗凝劑,將投放在新南威爾士州的相關區域,用來解決鼠患。

部分民眾對此感到開心,但也有人感澳憂慮,因為澳洲自然資源豐沛,許多野生動物與人類共存,貿然使用毒藥,可能會破壞當自生態平衡,若再度遇上鼠患恐怕會更加棘手。