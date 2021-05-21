快訊／又見雙北單日破百例！萬華茶藝館相關73例

▲指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新增例312例本土個案，其中新北市有144例，台北市127例，其中和萬華活動史相關有107例，萬華阿公店相關的73例。

指揮官陳時中說明，今日新增312例本土個案為170例男性，142例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月8日至5月20日。居住縣市以新北市144例最多(以板橋區37例為多)，其次為臺北市127例(以萬華區60例為多)，桃園市13例、基隆市9例、臺中市及彰化縣各5例、高雄市4例、宜蘭縣2例、屏東縣、南投縣、雲林縣各1例。

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其中萬華活動史相關107例、茶藝館相關73例、某社團相關6例、某水果商相關5例、其他已知感染源24例、關聯不明72例、疫調中25例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計315,592例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含280,916例排除)，其中3,139例確診，分別為1,106例境外移入，1,980例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530)移除為空號。確診個案中，15例死亡。

▼0521新冠肺炎確診個案數。（圖／指揮中心提供）