「SARS時也沒這麼缺！」全台血液庫存探底　台北市撐不到4天

▲全台血液庫存量直直往下滑。（圖／台灣血液基金會提供）

記者嚴云岑／台北報導

全國升為三級防疫警戒，民眾自發性減少外出，捐血人數驟減，也讓全台血液庫存直直落，5天就少了1.5萬袋血，全台血液只剩4.4天庫存，為20年來新低，其中影響最鉅的就是疫情重鎮台北市，只剩3.9天庫存，醫院病患用血還要等待。

「這是18年前SARS時期也沒遇過的情況。」血液基金會課長劉俊宏受訪表示，血基會每日約提供6,500左右單位血液，但庫存卻從5月17日的庫存6.7天滑落至21日的4.4天，五天內短少了15,354單位，若血量持續未回補，恐入不敷出。

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劉俊宏說，自疫情升級後，血基會立即加強各捐血點防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端查詢、加強消毒、加強問診，以維護捐血場域內的安全外，分離術捐血採預約制以調控室內人數，並已全面實施1922實聯制，舉凡參與捐血活動的志工、單位、捐血人親友等，只要進入捐血場域，均應先登錄實聯，並由各捐血活動現場工作人員管控進入人數。

▲台北市的血液庫存量撐不到4天。（圖／記者林敬旻攝）

目前全台只剩下4.4天血液庫存，以各區來看，分別為台北區3.9天、新竹區4.9天、台中區4.5天、台南區5.3天與高雄區4.4天。以全國血液庫存量區分，只有B型稍微好一些，A、O最缺。台北因為疫情來的突然，首當其衝，加上用血量大，也面臨最嚴峻挑戰。

劉俊宏提到，雖然各級醫院均實施醫療服務降載，暫停非必要或緊急醫療服務，以確保醫療量能，但病人的醫療用血卻無法等待。目前全台捐血中心、捐血車都正常營運，唯部分地域性捐血車，如台北市峨眉號、新北市土城號，疫情影響暫停捐血，呼籲還有能力捐血的民眾積極挽袖，也可在出門前先上官網查詢，以免撲空。