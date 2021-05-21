專家警告：疫情恐怕重回原點　籲富國「即刻捐贈疫苗」救COVAX

▲ COVAX的目標是讓90多個低收入與中等收入國家至少20％人口取得疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球之際，曾是疫苗輸出大國的印度面臨第二波疫情肆虐，下令禁止出口。衛生專家20日表示，除非富裕國家伸出援手，填補COVAX疫苗全球取得機制的缺口，否則印度的出口禁令可能使這場抗疫戰爭「拉回原點」。

COVAX對貧窮國家至關重要，主要仰賴全球最大疫苗生產商印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的AZ疫苗。但印度約一個月前爆發第二波疫情，政府便停止輸出，而當時COVAX獲取的疫苗劑量已較預估數量短缺1億劑。

《路透社》21日報導，全球專家表示，擁有大量疫苗存貨的富裕國家必須立即大規模分享疫苗，否則在各國努力遏制這種持續傳播並變異的病毒下，大流行可能持續更久。

致力於扶貧工作的國際慈善組織樂施會（Oxfam）醫療政策經理馬里奧特（Anna Marriott）直言，「這是個大問題」，認為富裕國家與地區必須兌現諾言，即刻分享多餘疫苗，「目前COVAX仰賴少數醫藥大廠與慈善機構的作法正在失敗，人們因此死去。」

根據《路透社》18日報導，印度將輸出禁令延長，不太可能在10月前恢復出口。惠康基金會全球政策經理霍爾（Will Hall）表示，COVAX高度依賴血清研究所使其變得脆弱，印度出口禁令延長更使富國即刻分享疫苗變得更為重要。

霍爾指出，「除非從全球角度思考並採取行動，否則我們無法戰勝這種病毒。我們都應該了解，隨著病毒繼續傳播，其變異至疫苗與治療都不再有效的風險就越大。一旦發生這種情況，我們就得從頭再來。」

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