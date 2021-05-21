逛菜市場不戴口罩！　凶悍婦被警察包圍痛打「扯頭髮拖走」

▲民眾拍到女子不戴口罩被打。（圖／翻攝自Twitter／Anurag Dwary）
記者李振慧／綜合報導
印度新冠肺炎疫情肆虐引發許多亂象，中央邦薩格爾(Sagar)傳出，一名婦人因為在菜市場沒戴口罩，慘遭警察當街毆打，還被扯頭髮拖到一旁。事件在網路上掀起討論，甚至引發民眾質疑警方是否執法過當。
買菜婦人遭警察暴打的影片近來在網路上流傳，影片中可看到，沒戴口罩的婦人因為不願意配合，與多名員警發生肢體衝突，最後被其中1名女員警拉扯頭髮強迫上車。
影片引發外界批評，警方出面反駁影片沒有拍到事件的全貌，發言人表示，事件發生在17日上午11時，女子與女兒因為沒戴口罩被攔下來，最早是這名女子先對女員警發動攻擊，女警的臉也被對方指甲造成瘀傷。不過當局最後仍將涉案的2名警察給予暫時停職的處分。
सागर में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, महिला अपनी बेटी के साथ बाहर निकली थी, मास्क नहीं पहना था बेटी ने भी मुंह पर सिर्फ स्कॉर्फ बांध रखा था। इस बीच पुलिस ने चेकिंग के दौरान गांधी चौक के पास उसे पकड़ लिया @ndtvindia @ndtv @manishndtv @alok_pandey @GargiRawat pic.twitter.com/rKwichtrpd— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) May 19, 2021
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