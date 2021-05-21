逛菜市場不戴口罩！　凶悍婦被警察包圍痛打「扯頭髮拖走」

▲民眾拍到女子不戴口罩被打。（圖／翻攝自Twitter／Anurag Dwary）

記者李振慧／綜合報導

印度新冠肺炎疫情肆虐引發許多亂象，中央邦薩格爾(Sagar)傳出，一名婦人因為在菜市場沒戴口罩，慘遭警察當街毆打，還被扯頭髮拖到一旁。事件在網路上掀起討論，甚至引發民眾質疑警方是否執法過當。

買菜婦人遭警察暴打的影片近來在網路上流傳，影片中可看到，沒戴口罩的婦人因為不願意配合，與多名員警發生肢體衝突，最後被其中1名女員警拉扯頭髮強迫上車。

影片引發外界批評，警方出面反駁影片沒有拍到事件的全貌，發言人表示，事件發生在17日上午11時，女子與女兒因為沒戴口罩被攔下來，最早是這名女子先對女員警發動攻擊，女警的臉也被對方指甲造成瘀傷。不過當局最後仍將涉案的2名警察給予暫時停職的處分。