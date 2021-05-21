新竹移除4例「天生神力」超振奮　網友感動：要繼續保持！

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（20）日宣布，本土案例的其中8例（案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528）移除為空號，引發外界討論。其中，就有不少網友注意到，新竹前後已經移除4例，因此忍不住直呼，「新竹是天生神力嗎」、「太天生神力了吧！移除4案了」。

指揮中心16日公布新竹縣有2例確診案例，分別是湖口未滿6歲的案1589男童，以及芎林未滿5歲的案1676（原誤植案號為1672）女童，2案起初就診採檢呈現陽性反應，但後續2次採檢均為陰性，所以18日晚間確定解除隔離，改為自主健康監測。

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而新竹18日原先還有新增2例本土，分別為30多歲的韓國籍男性商務人士（案2067），以及50多歲本國籍男性（案2068）；但20日，指揮中心就宣布本土其中8例（案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528）移除為空號，因此新竹又移除2例，截至目前一共移除4例。

▲新竹縣日前進行大消毒。（圖／記者陳凱力翻攝）

好消息曝光後，不少網友都在PTT上表示，「大家謹慎點絕對比較好，天佑新竹，移除4案了」、「新竹好強」、「新竹要保持下去」。不過，也有些網友擔心說道，「跟之前的標準不同，現在檢體過多，一採陽就先列確診， 所以誤篩的比例會比之前高很多」、「不要再說什麼天生神力了，就是這種事情太多，鬆懈了，就傳開了」。

根據了解，之所以會確診又被移除為空號，其實是因為現在送驗的檢體很多，只要一採陽就會先列入案號，之後間隔24小時二採陰，再間隔24小時三採陰，則會被認定為偽陽性，並移除為空號。