別囤貨了！物流妹爆肝12hrs　同行嚇吐「司機每日行蹤」：太可怕

▲民眾前往大賣場搶購民生物資。（圖／記者林悅攝）

網搜小組／劉維榛報導

本土疫情連6天破百例，民眾搶購物資，卻讓物流業處在水深火熱狀況！一名女網友哀號，為了消化物流業訂單，連日爆肝上工12小時以上，好讓司機把食物送到各超市店家。事實上物資是足夠的，原PO只好發文懇求，「真的不用囤貨！」文章曝光後，同行卻驚爆，自家司機常去確診者的足跡位置，「覺得太可怕！」

一名女網友在《Dcard》透露，本身從事物流業的行政工作，疫情連環爆，大家血汗上班超過12小時起跳，倉庫的人員更不用說，就是因為民眾失心瘋搶物資，導致店家瘋狂叫貨。

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自15日爆發180例本土後，原PO只能挨餓上陣，「根本沒時間吃東西...都是隨便塞幾口繼續工作，每天每天都在惡性循環中。」原PO直言，物流業已不堪負荷，客戶訂單爆大量→訂單製造慢→揀貨速度慢→運輸超級難安排車趟，「隔天接到業主的電話被罵爆嗆爆酸爆，整天都在水深火熱！」

對此，原PO崩潰呼籲，物資都是有足夠的貨量，因此「真的不用囤貨！」話鋒一轉，原PO指出，公司是出貨餅乾類食品，都已經忙不完了，更何況是泡麵物流業，「真的會很慘！」

▲同行驚呼，司機們會出沒相關足跡地點！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，網友也無奈回應，「上次去全聯嚇傻 直接不買走人了」、「我在食品廠當品管，爆量的訂單讓我恐慌，訂單量活像明天就世界末日一樣」、「不是囤貨，就是在家沒事做想吃東西啊」、「我自己是沒囤貨啦，但我覺得各行各業有各自的辛苦，既然選這個工作就要去承擔，還是你希望大家都不買東西，你們閒到被放無薪假，希望疫情趕快過去」。

一名同行憂心忡忡點出「破口」疑慮，「我自己也是物流業的行政，每天看到司機回來，我都覺得太可怕，畢竟送貨常常去到確診者足跡地方，真的很想問老闆能不能在家工作，我們系統是可以待在家工作的，才剛入職沒多久，就大爆疫情，希望大家都能健康平安啊」。

▼原PO原文！（圖／翻攝Dcard）

