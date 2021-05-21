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超離譜！醫生術後驚見「截肢錯腳」　8旬翁恐成無腿人

▲▼南韓首爾一名醫師為未成年少女施行墮胎手術，將胎兒活生生淹死。（示意圖／CFP）

▲奧地利一家診所進行手術時，竟幫患者截肢「截錯腳」。（示意圖／CFP）

實習記者高琳景／綜合報導

奧地利近日發生一起「悲劇性錯誤」的醫療疏失，一家診所竟幫患者截肢「截錯腳」，更讓人傻眼的是，他們必須再進行一次手術，將「正確」的那隻腳截肢。

根據《衛報》報導，一名82歲患者患有多種疾病，並前往弗賴施塔診所（Freistadt Clinic）進行診斷，經醫師評估後發現，以前的疾病影響他的腿，以至於左腿必須截肢，不過手術結果竟然是「截錯腳」。

弗賴施塔診所20日發布聲明表示，「儘管我們對手術的安全性有所保證，但我們在術後隔天更換繃帶時，才發現截肢錯腳。」

▲▼扁條線手術後出現外國口音綜合症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲診所強調，會盡快安排第二次手術將「正確的那隻腳」切除。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

該診所醫學主任弗里奇（Norbert Fritsch）表示，「我們必須找出失敗的原因，以及這種錯誤是如何發生的，同時在這裡公開道歉。」據了解，此次錯誤是在手術前不久，醫護人員在為即將要被截肢的腿標記時出了差錯，才會釀成悲劇發生。

而根據奧地利當地媒體《Heute》報導，起初患者還未意識到錯誤，目前已為他提供心理輔導，但還是必須進行另一次手術將左腿截肢。對此，診所強調「手術很快就會再次進行。」

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