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老公WFH跟女同事「瘋聊3hrs」！人妻超怒　網：下次就人與人連結了

▲有人妻發現，老公居家上班時跟女同事狂聊3小時。（示意圖／翻攝自Dcard,pexels免費圖庫）

▲有人妻發現，老公居家上班時跟女同事狂聊3小時。（示意圖／翻攝自Dcard,pexels免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情持續延燒，指揮中心呼籲企業彈性調整人力制度，啟動異地辦公機制。對此，有人妻發現，老公居家上班「WFH（work from home）」時，竟跟女同事閒聊整整3個小時，讓她嚴重懷疑，遠端上班都這樣了，實際在公司的話該不會更誇張？

有人妻近日在Dcard以「老公上班都在跟女同事聊天」為題發文表示，因為疫情緣故，夫妻倆開始居家上班，結果發現老公上班根本沒有在專心，都在用公司的軟體和女同事聊天，聊了三個小時，有點誇張。

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▲有人妻發現，老公居家上班時跟女同事狂聊3小時。（示意圖／翻攝自Dcard,pexels免費圖庫）

▲有人妻發現，老公居家上班時跟女同事狂聊3小時。（圖／翻攝自Dcard）

對此，人妻也直接質問老公，「你上班這樣可以？」後者則回應，「今天比較閒，也沒有會要開」。原PO也表示，老公和女同事的聊天話題大概圍繞在午餐吃什麼、有什麼電影好看、女同事自己一個人在家好無聊上，沒有太超過的內容，但是「遠端上班都這樣了，不曉得實際狀況是怎樣，大家能接受老公上班都在跟女同事聊天嗎？」

貼文一出後，引起許多網友為原PO打抱不平，「真是不安分」、「寧願沒事跟女同事聊不跟老婆聊？」、「他是把你當空氣嗎」、「一個活生生的老婆就在你面前，為什麼要跟別的女生網聊」、「這很值得生氣吧」、「離婚了！遲早外遇」、「完全不能接受」、「下次就是人與人的連結了」。

▼對此，有許多網友為人妻打抱不平。（圖／翻攝自Dcard）

▲有人妻發現，老公居家上班時跟女同事狂聊3小時。（圖／翻攝自Dcard）

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