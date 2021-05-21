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「棒球卡牌」價值5.6億！他花費40年狂熱蒐集　超珍貴藏品曝光

▲▼ 美國佛州神經科醫師湯瑪斯（Thomas Newman）生前蒐集的超珍貴棒球卡牌。（圖／路透）

▲美國神經科醫師湯瑪斯（Thomas Newman）生前蒐集的超珍貴棒球卡牌。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國佛州神經科醫師湯瑪斯（Thomas Newman）1月因新冠併發症去世，享壽73歲。他生前非常熱衷蒐集棒球卡牌，在約40年的收藏生涯中，納入許多極為罕見、保存狀況近乎完美的珍品，這些收藏如今將要拍賣，預估價值高達2000萬美元（大約新台幣5.6億元）。

湯瑪斯的主要收藏品是1000多張復古或現代棒球卡牌，另外含有足球、曲棍球卡牌以及其他體育紀念品，最久遠可追溯至1880年代，數量多得可以裝滿一輛貨車。除了歷屆棒球名將卡牌，還有貝比．魯斯（Babe Ruth）簽名棒球，以及1903年世界大賽賽程表等等。

CNN報導，紀念巷拍賣會（Memory Lane Auctions）主席科恩（JP Cohen）表示，「其中一張1933年的貝比．魯斯是同類卡片中最著名的一張。我們預計，它將打破全種類稀有體育卡牌的520萬美元（大約新台幣1.45億元）紀錄」。另一張1952年的米奇．曼托（Mickey Mantle）新秀卡，預計拍出100萬美元（大約新台幣2800萬）以上。

妻子南西（Nancy Newman）形容，湯瑪斯是一名才華洋溢又愛家的男人，為了蒐集珍貴棒球卡牌，甚至不惜在各地旅行奔波，還會開玩笑說，這些卡牌都是他的「紙牌寶貝」。

湯瑪斯的收藏品機交由世上最大體育收藏品認證公司「專業體育認證」（PSA）鑑定和評分，本次線上拍賣會預計6月21日開始，7月10日結束，物品價格從數百美元至數百萬美元不等。

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