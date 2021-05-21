戴2層口罩上班！汗水把手「泡白又腫」　護理師：母離世不敢請假

▲原PO上班都要戴兩層口罩。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情升溫，第一線醫護承受極大壓力，一名醫護人員表示，每天上班都包得密不通風，手套下的汗水把手泡地又白又腫，還要長時間戴著口罩，呼到新鮮空氣根本是一件奢侈的事情，甚至喪母期間想回家探望，但擔心人手不足不敢請假，拜託大家不要喊醫護加油，而是乖乖配合防疫救台灣。

醫護人員在臉書「爆怨2公社」發文，民眾只有外出戴上口罩，但醫護人員卻是戴一整天，「整整戴8小時甚至更久呼吸困難，手套下的汗水把手泡白又腫，隔離衣不透氣，醫護人員都這樣熬過去」，醫護人員上班時雙手雙腳也都沒停過，大家心裡也都很希望可以回家陪家人。

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她透露，目前正值喪母時期，很想回家摺蓮花、摺元寶給母親，「是人力吃緊，我不敢多請喪假」，公司的同事也勸她請假回家，但是只要她請假，其他人就會更辛苦，「相信當天使的母親祂懂得我的心情，所以我減少請喪假，一起共度一切」。

▲▼醫護人員上班全身都要包緊緊。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

她也PO出全副武裝的照片，「額頭上的帽子壓痕，還只是其中一條壓痕，口罩拿下來，壓到連法令紋都很深」、「一天只有一個N95口罩，怕用髒所以戴外科口罩保護，誰明白這樣呼吸有多困難」。她也呼籲，希望大家不要喊醫護人員加油，而是乖乖在家待著，把口罩戴好，「請用行動宅在家支撐第一線醫護」。

貼文一出，許多網友暖心給予鼓勵，也有許多醫護人員PO出全副武裝的照片，「上班N95+醫療用+護目鏡+防護衣+手套，覺得空氣好稀薄」、「從早濕到晚」、「只有帶過的才會知道N95+外科Mask連輕鬆呼吸都是一種奢侈」、「還沒穿好就開始流汗了」。