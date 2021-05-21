有萬華活動史！台北醫院確診護師「8接觸者採陰」　初判社區感染

▲衛生福利部台北醫院_空拍。（圖／記者林振民攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情延燒，10天已有1570人確診，部立台北醫院也傳出有護理師中鏢。對此，院方回應，是在5/19進行全院普篩時發現，該護理師自述有萬華地區活動史，5/17感覺喉嚨癢、無其他症狀，醫院以對護理站人員及病人匡列84人進行PCR與環境檢測，結果均為陰性，共事的8名同事也為陰性，初步判定為社區感染，目前仍待疾管署二採。

台北醫院表示，事件起因為5/18針對住院病人進行普篩，有一位男性病患驗出非常微弱陽性，雖然第2次採檢為陰性、第三次送疾管署檢測也為陰性，仍匡列42人進行採檢，初步PCR檢測與環境檢測均為陰性。為能落實防疫，醫院已安排與病人有接觸史的3名護理師到一人一室防疫旅館隔離，待疾管署派定病人為陰性，才能重返職場。

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為確保醫院安全，院方也在5/19進行全院普篩，一名護理師驗出陽性，自述有萬華區活動史，5/17感覺喉嚨癢、無其他症狀，院方也匡列護理人員與病人84人進行PCR檢測與環境採檢，結果均為陰性。與護理師共事的8名護理師也都是陰性，此案經疾管署疫調醫師判斷非院內感染，目前仍待疾管署二採。

台北醫院提到，為確保院區潔淨，院內每日於急診等高風險處均有進行環境清消，病人需於住院前均需進行抗原檢測及PCR檢測，第一線急診及專責病房人員與次此報導之護理站人員均配戴N95口罩且著裝完整隔離裝備，病人與陪病者需配合防疫避免自行移動，而其他護理站亦配戴外科醫療口罩，門/急診與住院醫療服務皆進行降載，以維護醫護量能及人員管控。