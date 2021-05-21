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阿伯內用2小時狂咳！店員提醒：吃完戴口罩　竟被砸吃剩的紅豆湯

▲抽菸，吸菸，老人，肺癌，癌症，健康，男人。（圖／pixabay）

▲阿伯不戴口罩、在店內狂咳。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連激增，讓社會大眾都格外警覺、小心，但卻仍是有民眾不將疫情當一回事。一名網友就表示，一名阿伯到店內吃紅豆湯，但過程中不斷咳嗽還不摀住嘴巴，同事接連兩天去和阿伯勸導，卻反倒被對方破口大罵，甚至還被拿喝剩的紅豆湯砸了一身。誇張的行徑曝光之後，讓不少網友全都傻眼。

原PO在「爆怨2公社」發文提到，因為疫情緣故，之前店內就已經取消內用用餐，但由於一位老伯伯是店裡常客，幾乎天天都到店裡，所以老闆還是讓他在店裡用餐，而老伯伯19日到店裡吃完東西後，就開始看手機，期間一直沒戴口罩還一直瘋狂咳嗽，也沒有用手遮，時間長達一到兩小時，就連外帶客人看到也嚇得一步步往外退出。其中一名同事見狀後，硬著頭皮上前勸阻，卻反遭對方大聲辱罵，等到阿伯離開後，兩人也趕緊將位置消毒，而原PO也感嘆，當天跟老闆抱怨這件事，結果老闆卻認為事情沒有那麼嚴重。

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結果隔天，阿伯又到店裡用餐，當時同事也好心提醒對方，只要吃就要把口罩戴上，但阿伯竟然反嗆說，「今天在美食街也有人問我為什麼不戴口罩，我回他，我沒戴眼鏡你幹嘛戴眼鏡？」誇張的狡辯言詞讓兩人當場傻眼，而之後同事又好心提醒阿伯，如果東西吃完要記得戴上口罩。怎料，該名阿伯卻惱羞成怒大喊：「我砸你喔、我砸你喔」，接著就將還剩下1/3的紅豆湯用力往她與同事的方向砸，而邊砸還邊在背後謾罵。

原PO和同事當下真的氣炸了，生氣的跟阿伯說，「老娘在吃飯你鬧什麼，地板砸這樣你要刷嗎？」而阿伯聽到後，竟還生氣地反罵髒話，嘴裡還不斷碎念，「幹嘛一直叫我戴口罩」而最讓原PO傻眼的是，整起事件發生後，老闆還一直在幫該名阿伯說話，讓兩人更加傻眼。

原PO氣得感嘆，「整個就很不爽，戴口罩是目前很重要的防疫措施，不想戴就不要出門啊，只會為難醫護人員為難服務業員工的刁民，你（妳）有種就別去看醫生別出來吃飯啊！莫名其妙！」對此，網友們看到後也紛紛留言表示，「直接檢舉開罰最快，再遇到直接報警或衛生局」、「報警就對了」、「辛苦妳了」。

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