3千萬片醫用口罩已撥補！指揮中心盤點防疫物資　依各縣市風險再加碼

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

全台疫情嚴峻，因應地方物資需求，指揮中心也說明撥補狀況，包括目前已經先撥補3千萬片口罩，及隔離衣28萬多件，醫用口罩也都有再協助補足。指揮中心副指揮官陳宗彥強調，因應疫情需求，物資組已經依各縣市風險狀況先行撥補，若還有需要可盡速向指揮中心提出，會盡力協助。

指揮中心今早召開記者會說明，5/4－5/20已撥了3千萬片的醫療用及外科口罩，N95口罩撥了21萬片，隔離衣則有28萬7千件到地方，供醫療院所及相關防疫單位使用。另外，因應這波疫情，又另外再撥21萬片N95口罩，隔離衣18萬多件，醫用口罩也撥62萬片到地方。

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陳宗彥提到，原本規劃是，只要地方有需求，就會簡化流程送出，不過經由物資組盤點後，「決定不等了」不等地方回報需求，就先撥補。他強調，針對這次疫情迅速轉變需要，物資組已先依各縣市風險狀況，確診數達500例以上的先撥20萬片，50到100例確診者的，撥出9萬，10到50例的則有5萬。

陳宗彥說，依照各縣市風險先撥出去，不足的話再請各縣市提出，會再依各縣市需求，不用擔心物資狀況，指揮中心聽取各地方意見後就會盡速協助。