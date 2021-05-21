　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國最新研究：2劑AZ疫苗效果可達85%至90％　與輝瑞相近

▲▼ 英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的AZ疫苗。（圖／路透）

▲ 約41萬劑AZ疫苗19日抵台。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣洽購1000萬劑英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新冠疫苗，目前陸續到貨，但該疫苗效力在國際上存在爭議。英國公共衛生署（PHE）20日公布最新研究結果指出，施打2劑AZ疫苗對新冠肺炎的預防效果可能高達85%至90％。

根據《路透社》，PHE於20日發佈的每週監測報告指出，相較未接種疫苗者，AZ疫苗的預估預防效力約為89%，與輝瑞（Pfizer）疫苗90％的預估效力相近。英國疫苗大臣札哈維（Nadhim Zahawi）表示，「此一新數據彰顯2劑疫苗不可思議的影響，光是第二劑AZ疫苗就可提供最高90%的保護力。」

英國新冠死亡人數高居全球第五，同時也是最早推出疫苗的國家之一，AZ疫苗臨床實驗、效力與劑量卻受到質疑。PHE進行全球首個針對2劑AZ疫苗真實世界有效性的研究，20日公布上述初步發現，但同時警告，需要收集更多數據才能取得結論。

阿斯特捷利康公司樂見這項研究結果，一名發言人指出，「PHE最新的真實數據提供越來越多證據，證明我們的疫苗對抗新冠肺炎的有效性。」

英國南安普敦大學全球衛生高級研究員海德（Michael Head）也表示，AZ與輝瑞疫苗的數據令人欣慰，「它們在對抗症狀性疾病的效果上可相互匹敵，且在經過2劑注射後效力非常高。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
本土連6破百！全場一面倒喊「這天最可怕」：代表已經擴散了
快訊／海大女學生確診！　足跡曝光「活動力很強」
快訊／美國衛生部長視訊陳時中　明確表示「協助台灣取得疫苗」
快看發票！　1、2月千萬中獎發票「5張沒人領」
浩角翔起「只示範一次，讓他們不煩我」搞定停課兒女
瘋搶物資慘了！新北確診熱區「全聯4門市」　關鍵日曝光
朝陽K歌群狂燒！　又有學生送醫「多輛救護車進入校園」
快訊／家住萬華　民進黨立委羅致政助理確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登簽署「新冠仇恨犯罪法」 　打擊一年6千例反亞裔仇恨

台裔司機遇劫喊「來自台灣」保命　嫌犯落網！列暴力犯罪危險人物

網紅拍影片「假裝開槍」瞄準太陽穴　爆頭慘死畫面曝光

看電視出現詭異「嘶嘶」聲！　抬頭驚見天花板藏3公尺巨蟒

「如果媽媽沒醒別自責」她插管前心碎道別　醫PO前線日常惹哭萬人

英國最新研究：2劑AZ疫苗效果可達85%至90％　與輝瑞相近

紐時：「病毒變異＋疫苗施打慢」　台灣出現防疫破口！

世衛大會24日登場　13友邦提案籲邀台灣參與

文在寅今會晤拜登！　白宮官員：美韓聯合聲明將提台灣

唐鳳與美副助卿對話　談政府開放與反貪腐創新

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

買早餐未戴口罩！店員好心提醒 男戴上沒蓋鼻罵：沒戴？你白痴？

拜登簽署「新冠仇恨犯罪法」 　打擊一年6千例反亞裔仇恨

台裔司機遇劫喊「來自台灣」保命　嫌犯落網！列暴力犯罪危險人物

網紅拍影片「假裝開槍」瞄準太陽穴　爆頭慘死畫面曝光

看電視出現詭異「嘶嘶」聲！　抬頭驚見天花板藏3公尺巨蟒

「如果媽媽沒醒別自責」她插管前心碎道別　醫PO前線日常惹哭萬人

英國最新研究：2劑AZ疫苗效果可達85%至90％　與輝瑞相近

紐時：「病毒變異＋疫苗施打慢」　台灣出現防疫破口！

世衛大會24日登場　13友邦提案籲邀台灣參與

文在寅今會晤拜登！　白宮官員：美韓聯合聲明將提台灣

唐鳳與美副助卿對話　談政府開放與反貪腐創新

快訊／基隆本土再+4！確診者有萬華消費史　兒子、女兒、女婿染疫

裁判哨子會偏袒尼克　老鷹主帥言論遭NBA罰2.5萬美元

郭昭巖號召萬華人挺醫護　攜手扶輪社捐贈100桶4公升酒精

快訊／震撼彈！台北凱撒飯店即起封館「不接受住房、餐廳全關閉」

陸國務院發表《西藏白皮書》：習近平領導下的西藏更穩定繁榮

「突收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！老婆追查真相氣炸

上海拾荒老者養100隻米奇作伴　成群結隊攀爬曬衣桿嚇壞路人

慧洋海運搭上股東會末班船！通過發放1.5元現金股利

Lexus熱賣休旅NX將推插電式油電車型　2022年加碼推全新電動車

徐薇淩5天只睡20小時　純絲錦標賽首輪抓5鳥獨居領先

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

國際熱門新聞

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

以巴衝突奪244命　雙方21日凌晨2時起停火

業者：輝瑞疫苗對印度變異病毒防護力料可達75%

美股收紅終結連3黑　道瓊上揚188點

唐鳳與美副助卿對話　談政府開放與反貪腐創新

歐洲議會表決　凍結歐中投資協定

網紅拍片假裝開槍　爆頭噴血慘死

部分女性打完疫苗「生理期大亂」停經者又出血！

高官注射中國藥亡！金正恩秒禁大陸貨

簽署反歧視亞裔法案　拜登：重要一步

男友不肯娶女兒　父親用磚塊爆他頭

文在寅今會晤拜登！　白宮：聯合聲明將提台灣

一家7口躲雨　「踩電線」慘成焦屍

世衛大會24日登場　13友邦提案籲邀台灣參與

更多熱門

相關新聞

廣州驗出1例疑似陽性！官方急堵疫情擴散

廣州驗出1例疑似陽性！官方急堵疫情擴散

安徽、遼寧等地近日又陸續傳出多起新冠病毒本地確診病例，至今源頭不明，沒想到，廣東21日也傳出疫情！廣州市荔灣區官方通報，5月20日，荔灣區在醫療機構發熱門診監測中，排查發現1例新冠肺炎核酸疑似陽性人員。

北市大突清空宿舍　北市：協助安置、用防疫巴士送回家

北市大突清空宿舍　北市：協助安置、用防疫巴士送回家

超市被掃空　桃園女收母2箱「後盾」

超市被掃空　桃園女收母2箱「後盾」

外送員收到「3物」超感動：最暖心的一單

外送員收到「3物」超感動：最暖心的一單

黃明志曝大馬人「棄抗疫選求生」

黃明志曝大馬人「棄抗疫選求生」

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19防疫知識AZ疫苗

讀者迴響

熱門新聞

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

情定王家梁！女神許維恩4段情史轟轟烈烈

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

新北確診足跡現「驚人巧合」！

開車沒戴口罩最高罰1.5萬　莊人祥回應了

連6天確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應

快訊／不是假訊息！開車未戴口罩罰1.5萬

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

熊貓每單加給最低剩10元！外送員罷工停滿車庫

工人脫口罩抽菸被罰　照片掀論戰

華為員工遭爆騙砲10人　回嗆：哪個男的不髒？

萬華人怨遭霸凌：確診不是我們的錯

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面