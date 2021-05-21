抗原快篩具偽陰性！暫無醫護染疫　台大醫仍要求同仁做到這件事

記者嚴云岑／台北報導

台大醫院工務室員工10人染疫，展開全院員工普篩，院方20日晚間表示已經完成8000人快篩，陽性者主要集中在工務室週邊，以外包人員為主。台大醫院今（21）日上午也發布新聞稿表示，截至上午8時已完成95%以上人員篩檢，無醫護人員呈陽性反應，但由於抗原快篩有偽陽性與偽陰性存在，也將要求所有同仁落實自主健康管理。

台大醫院19日指出，有一名工務室同仁5/18出現發燒症狀後，同日傍晚採檢陽性，已通知全辦公室同仁接受採檢，並進行環境採檢及清潔消毒。36人已採檢完畢進行隔離，總計有10人陽性。據悉其中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。

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院方昨指出，確診同仁其辦公室位於東址地下三樓，平時負責修繕業務，目前除該辦公室以外，亦會往前匡列7天足跡，調查其他曾有足跡之院區，以進行環境採檢及消毒，也會在48小時內幫院內員工完成普篩。

本次普篩人員近8000人，先執行抗原快篩，台大醫院發言人王亭貴表示，初步篩檢結果「醫護人員沒有陽性個案」，代表狀況是可控制的，終於稍鬆一口氣。他說，篩檢結果顯示，主要感染仍集中在工務區週邊，這一區塊比較不會接觸到病患，可以稍微放心，不過外包、清潔人員在防護上與醫護相比可能稍有不足，後續會再加強相關說明。

台大醫院上午強調，抗原篩檢本有偽陽性及偽陰性之存在，將持續監控高危接觸員工，要求所有同仁落實自主健康管理，個人做好防範措施，以及每日健康監測通報，並持續疫苗接種。

此外，台大醫院仍需配合進行相關內部足跡調查、監控及清潔，亦需向中央報告結果，待裁示後，方能調整營運模式。因此，仍然停止常規手術，新病人入院、及進行門診降載，請非緊急病人延後就醫。衝擊醫療能量，實屬不得已，本院將在情況穩定後，盡速恢復服務全民。