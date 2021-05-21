1動作沒做好...30天內「1人傳406人」！　印衛生官員曝關鍵

▲印度醫療資源嚴重匱乏。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

印度疫情告急，各地醫療資源陷入緊繃，當局更是緊急呼籲民眾務必佩戴口罩並保持社交距離，做好防疫。印度聯邦衛生部秘書20日表示，民眾如果能夠與他人保持社交距離，便可以大大降低將病毒傳染給他人的機率。他指出，根據統計，一個染疫者在一個月內可以將病毒傳染給406人，但若保持社交距離，僅能傳染給2至3人。

根據《印度斯坦時報》報導，印度聯邦衛生部秘書阿嘉瓦爾（Lav Agarwal）20日表示，通常一個攜帶新冠病毒的人在一個月內可以將病毒傳染給406人，但是如果能適當地保持社交距離，便可以將傳染機率大大降低，一個月只傳染給2至3個人，相差數百倍。

▲印度疫情慘重，連火葬場都不敷使用。（圖／路透）



這項數字是源於印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，簡稱ICMR）的最新研究，當地的R0值（基本傳染數）在1.5至4之間，如果將這個數字取中間值2.5，那麼可以計算出一個人在30天內足以將病毒傳染給406人。

由於當地疫情持續蔓延，截至6月底，每天將進行450萬次的篩檢，同時印度醫學研究委員會也開始籌備3種居家檢測試劑組。此外，印度衛生部也再度提醒，民眾應該正確佩戴口罩，不能只是遮住嘴巴或是下巴，也不可以將鼻子露出。