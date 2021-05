拜登簽署「新冠仇恨犯罪法」 　打擊一年6千例反亞裔仇恨

▲拜登20日簽署「新冠仇恨犯罪法案」。(圖/路透)

實習記者徐于文/綜合外電報導

美國總統拜登20日簽署「新冠仇恨犯罪法」(COVID-19 Hate Crimes Act),打擊疫情間激增的亞裔仇恨案件,透過指導地方機構有效辨識仇恨犯罪、加強公共教育等,提供所有族群更完善保護措施,該案在國會參眾兩院皆以壓倒性票數通過,為兩黨罕見合作表現。拜登事後激動喊話,「我看到你們了。」

「新冠仇恨犯罪法」旨在加強全國「反仇恨」公共宣導與舉報效率,包括提供多語言舉報系統、提升公共意識與防禦能力等,並要求司法部指派專人,加速審查疫情相關仇恨犯罪案例,同時培訓地方執法機構,提高審查仇恨犯罪的程序效率。

該法由民主黨眾議員孟昭文(Grace Meng)與參議員廣野慶子(Mazie Hirono)共同提出,4月底在參議院以94比1票通過,而本月18日也在眾議院以364對62票壓倒性通過。

拜登向所有議員表示感謝,並強調,仇恨和種族歧視是「長期折磨國家的毒藥」,而美國絕對不會為其保留任何餘地,而「沈默是同謀」,全國必須團結起來,一同推動新法案的實施。

拜登事後更在推特發文喊話,亞裔美籍仇恨案件在去年激增,這是違反美國價值觀的,對於所有受傷害民眾,「我們看到你們了,我們將繼續努力停止仇恨與偏見。」

Incidents of hate against Asian Americans have seen a shocking spike over the last year. It’s wrong — and it’s un-American.



To all those who are hurting: we see you and we are committed to stopping the hatred and bias.