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本土確診連6破百！全場一面倒喊「這天最可怕」：代表已經擴散了

▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

▲化學兵消毒街道。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情持續拉警報，從5月15開始台灣已連續6日破百例確診，本來只有雙北升第三級警戒，但疫情持續擴散中南部，指揮中心也於19日宣布全國警戒提升至第三級，規定出門必須戴口罩，就有網友好奇，從哪一天公布的確診數開始感到害怕，貼文一出，網友們一面倒喊這一天。

有網友在PTT發文，「哪一天的本土確診數開始嚇到你？」台灣本來是一塊淨土，防疫做得非常確實，民眾也都乖乖戴口罩，一直以來都控制得很好，但疫情突然大爆炸，已連續6日破百例，甚至還創新高，好奇提問，「哪一天的本土確診數開始讓你嚇到瑟瑟發抖？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們認為，從29例飆至180例，爆增6倍超可怕。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多網友都喊「180這一天，第一天最可怕」，「看到這數字就知道，擴散了」、「180，之後都無感」、「超過雙位數」、「29飆到180，一開始以為聽錯或講錯或最近總計」、「16傻眼，29瞪大眼，180無言，然後就麻木了」、「180，行政院10:50開記者會那天」、「180啊，破百就確定完全是爆發了，短時間內很難降下來」。

也有網友指出，「等負壓隔離病房不夠用，又突然破千再說」、「聽到宜蘭有確診，之後就不意外了」、「看到陳時中和柯文哲一起開記者會時」、「還沒，未來也不會嚇到，看國外經驗一年多了，還有什麼好嚇的」。

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