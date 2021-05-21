「如果媽媽沒醒別自責」她插管前心碎道別　醫PO前線日常惹哭萬人

▲馬來西亞醫師提摩西（Timothy Lau）貼出自己身穿防護衣、趴桌休息的照片，分享抗疫日常。（圖／翻攝instagram@timothylau_qs）



記者吳美依／綜合報導

醫護人員在第一線抗疫，也見證許多令人心碎的生離死別。馬來西亞醫師提摩西（Timothy Lau）貼出自己身穿防護衣、趴桌休息的照片，並且在內文分享，他的一名年長女性患者即將插管前，打電話和兒子「道別」說道，「如果媽媽最後沒有醒來，不要自責」，簡單卻深刻的言語，讓數萬名網友揪心又鼻酸。

由於新冠病毒傳染力很高，一些病患在生前最後時刻，只能待在醫院裡，透過電話、視訊等線上方式與親友告別。

提摩西表示，他在實施插管前，總會給病患一些時間和所愛之人通話，或者堅持要求患者打電話給某人說說話，「這一位老太太打給兒子，說著『媽媽不怪你把病毒帶回家』。」老婦人溫柔叮囑，如果她真的抵抗不了病魔，孩子也不必太過悲傷，一定要堅強振作。

提摩西在一旁聽見這段對話，內心感到深深震撼。他在Instagram記錄此事，首先貼出自己「累趴」的黑白照片，接著在文末加註「#protectourelderly」標籤，呼籲大家防疫之際，別忘了保護較為脆弱的長輩們。

此貼文至今累計3萬多人按讚，並被分享至各大社群平台。許多網友瘋傳貼文，或者湧入原文留言，祈禱病患早日康復，並且感謝醫護的辛苦與努力。

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