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文在寅今會晤拜登！　白宮官員：美韓聯合聲明將提台灣

▲▼南韓總統文在寅訪美。（圖／路透社）

▲南韓總統文在寅訪美。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合編譯

南韓總統文在寅將於（21）日前往華府，他是繼日本首相菅義偉之後，美國總統拜登會晤的第二位世界領導人。白宮高級官員表示，兩人在聯合聲明中會提到台灣，且強度不輸上個月的美日聯合聲明。

文在寅19日已抵達美國，展開5天3夜的行程。白宮官員指出，這次訪問將集中討論如何加強兩國的堅固聯盟，主題將聚焦在兩國共同價值觀、區域安全、科技、衛生和北韓等問題上，美國總統拜登將會重申對南韓和印太地區安全的堅定承諾。

白宮19日針對文在寅來訪進行簡報會，被問及在聯合聲明中是否會提到中國對台行動的關切。白宮資深官員證實，聯合聲明中會提到維護和平和穩定；他也表示，這次聲明強度不會小於美日聯合聲明，美國與南韓在印太地區面臨相同的挑戰，將非常密切合作。

美國總統拜登與日本首相菅義偉4月發表的聯合聲明中，載入「台灣海峽」（Taiwan Strait）字眼，是自1969年之後，睽違52年首次於美日聯合聲明提到台灣，重申台灣海峽和平穩定的重要性。

本次有多位南韓科技業的CEO隨團拜訪，也將在南韓產業通商資源部長官文勝煜帶領下，與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）進行圓桌會議，討論對於高科技半導體的投資、電池以及5G相關技術問題。

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